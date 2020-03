La WWE essaie de marquer tous les noms WCW, ECW Pay-Per-View

AEW

Après avoir regardé impuissants pendant que AEW produisait une édition spéciale “ Bash at the Beach ” de Dynamite en janvier dernier, la WWE passe maintenant à la marque de commerce de toutes les marques de commerce à la carte WCW et ECW dormantes dans le but d’empêcher leurs rivaux de capitaliser sur la héritages respectifs des événements.

Dave Meltzer a rapporté la nouvelle de la fermeture par la WWE de telles échappatoires juridiques dans le numéro de cette semaine du Wrestling Observer Newsletter.

En janvier dernier, la WWE a tenté de marquer le terme «Halloween Havoc» – le nom de la tradition spooktaculaire d’octobre de la WCW – mais il a été rejeté en raison d’une demande en attente. La société a cependant réussi à sécuriser l’utilisation exclusive du surnom de “ WarGames ”, contrecarrant les spectacles de MLW, le concept étant devenu un aliment de base du calendrier NXT.

La WWE a également essayé d’arrêter l’utilisation de Bash at the Beach par AEW, citant étrangement qu’il était trop similaire à leur PPV The Bash expiré – lui-même un dérivé protégé par la marque de commerce du Great American Bash. Il n’y a eu aucune ramification juridique depuis Cody et co. a fait la promotion de leur version plus tôt cette année.

Au cours des dernières années, la WWE a également organisé un show-house glorifié sous la bannière Starrcade, probablement pour leur donner suffisamment de recours pour enregistrer le nom avant que quiconque ne vienne le prendre.