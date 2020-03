La WWE essaie frénétiquement de filmer WrestleMania 36 avant le verrouillage d’Orlando

WWE.com

D’après ce que nous avons entendu, la WWE s’apprête à enregistrer les deux

nuits de WrestleMania 36 à travers aujourd’hui et demain. Le mot actuel est que la WWE va frénétiquement enregistrer 24 heures sur 24 afin de faire filmer et terminer WrestleMania 36 avant 23 heures HNE jeudi.

Pourquoi ça, demandez-vous? Eh bien, c’est parce que le comté d’Orange sera totalement bloqué à partir de 23 heures demain en raison du chaos en cours à travers le monde.

Malgré cela, cependant,

il y a encore une grande incertitude autour de cette édition de deux jours du

Showcase annuelle des Immortels de la société.

Gracieuseté de Fightful

Sélectionnez, les officiels de la WWE doivent encore déterminer quels matchs

titre chacune des deux nuits de WrestleMania.

On pense qu’il y a toujours des discussions en cours sur

qui se terminera chaque soir du grand-père d’eux tous, avec la championne féminine RAW

Becky Lynch défend l’or contre Shayna Baszler initialement prévu

fermer la première nuit de WrestleMania.

Ces derniers jours cependant, il a été question

Le champion universel Bill Goldberg contre Roman Reigns en tête d’affiche le samedi.

Et à ce stade, il reste à voir quel match la WWE ira finalement

avec comme ayant la meilleure facturation ce premier jour.

Quant au dimanche, le champion de la WWE Brock Lesnar contre Drew McIntyre

et Randy Orton vs Edge semblent être les principaux prétendants à l’événement principal “Mania’s second

journée.