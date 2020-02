La WWE est-elle prête pour 60 millions de dollars par an à la télévision indienne?

WWE

La WWE devrait enregistrer une manne financière importante sous la forme d’un nouveau contrat de télévision exceptionnel en Inde.

Selon Dave Meltzer dans l’édition de cette semaine du Wrestling Observer Newsletter, on pense que la promotion est sur le point de finaliser un gros contrat. Rien n’a encore été annoncé, mais on pense qu’il est en préparation, l’accord de télévision actuel de la WWE expirant plus tard cette année.

La promotion rapporte environ 34 millions de dollars par an à la télévision indienne. Meltzer rapporte que le nouvel accord se situera probablement entre 60 et 61 millions de dollars, malgré les estimations originales selon lesquelles il pourrait valoir jusqu’à 125 millions de dollars par an.

Un chiffre de 60 millions de dollars par an garantirait que l’Inde est le deuxième marché de la WWE en ce qui concerne la télévision, bien qu’il y ait une chance que ce soit déjà le cas; on pense que BT Sport paie moins de 34 millions de dollars par an au Royaume-Uni.

Meltzer écrit que bien que ce soit certainement une bonne affaire pour la WWE, il est peu probable que cela ait beaucoup d’impact sur le prix des actions de la promotion, car de nombreuses personnes s’attendaient à quelque chose de bien plus élevé. Quoi qu’il en soit, une augmentation est une augmentation.