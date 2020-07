La WWE est prête à revenir à la normale en toute sécurité

JCC

La pandémie de coronavirus a semblé être un gros casse-tête pour les responsables de la WWE au cours des dernières semaines, plusieurs employés ayant été testés positifs. Cependant, la société est toujours passée par le président, la devise de Vince McMahon où «le spectacle doit continuer».

La WWE n’a jamais manqué de diffuser un seul épisode de Raw, Smackdown ou NXT pendant toute cette période de situation COVID-19 et maintenant, ils prévoient de revenir à la nouvelle normale.

Le vice-président exécutif et directeur mondial des ventes et des partenariats de la WWE, John Brody, est récemment apparu sur le podcast SportsPro. Il a parlé de l’expansion de l’entreprise dans la zone Amérique latine et de ses opérations pendant la pandémie de coronavirus.

Depuis le mois de mars, la WWE produit ses émissions de télévision depuis le Performance Center d’Orlando, en Floride, depuis mars en raison de l’épidémie de coronavirus. Mais ils ont encore de grands espoirs de reprendre bientôt les spectacles dans les arènes des États-Unis. Brody a informé le président de la WWE, Vince McMahon, qu’il était prêt à visiter les villes, une fois de plus, tant qu’ils pouvaient respecter les mesures de sécurité.

« Oui, regardez, tout d’abord, si les gens ouvrent les arènes en toute sécurité, nous y sommes », a déclaré Brody. «Notre président et chef de la direction, Vince McMahon, a déclaré que nous étions prêts à nous amuser et à faire sourire les gens. Nous attendons donc avec impatience la prochaine étape de la transition.» (avec la permission de POST Wrestling)

Pour assurer plus de sécurité autour des enregistrements TV au WWE Performance Center, la WWE a récemment appliqué des règles strictes. Comme indiqué précédemment, plus de 30 employés auraient été testés positifs pour le coronavirus à la WWE, y compris une grande superstar RAW sans nom.

Cela étant dit, PWInsider.com a informé que la nouvelle règle de la WWE est que tous les employés doivent porter un masque sur leurs enregistrements télévisés. Cette règle sera la même pour tout le monde, sauf s’ils sont devant la caméra lorsqu’ils ne sont pas en contact avec la foule au bord du ring.

Il a également été noté qu’un employé se verra infliger une amende de 500 $ s’il est pris sans masque pour la première fois. À partir de la deuxième fois, ce sera une amende de 1 000 $ à chaque fois.

En raison de problèmes liés aux coronavirus, la WWE a dû reprogrammer l’enregistrement de sa télévision à partir de la semaine dernière. Ils passeront probablement par Summerslam 2020 avec la programmation enregistrée, car les chances sont relativement faibles de récupérer des fans pour les émissions en août.