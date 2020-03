La WWE et l’AEW envisagent des arènes vides à cause du coronavirus?

WWE

Les spectacles de lutte dans des arènes vides sont-ils sur le point de devenir une réalité alors que la menace du coronavirus se développe en Amérique du Nord? Il y a apparemment une forte chance.

L’épisode d’aujourd’hui de Wrestling Observer Radio a commencé avec Bryan Alvarez et Dave Meltzer discutant de l’épidémie et de son impact sur les grands rassemblements sociaux. Dans le cadre de cela, Meltzer a déclaré que la WWE et AEW avaient parlé de la possibilité d’organiser des spectacles dans des arènes vides en fonction de la progression du virus, ajoutant que les promotions seraient négligentes de ne pas l’envisager.

Pour le contexte, Meltzer a déclaré que chaque MLB se prépare à cette possibilité. Il croit que WrestleMania pourrait être la dernière chose à suivre cette voie et si “ La vitrine des immortels ” finit par se jouer dans un stade Raymond James vide, tout ira.

Des promotions japonaises comme DDT et Stardom ont déjà pris la forme de spectacles dans des bâtiments vides. La WWE surveillerait la situation des coronavirus, Stephanie McMahon en ayant fait état lors d’un déjeuner à WrestleMania 36 l’autre semaine, bien qu’une récente déclaration de la WWE ait affirmé que “ Mania se poursuivrait comme prévu et que la promotion n’avait pas l’intention d’annuler les événements à venir.