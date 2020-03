La WWE étend son accord avec Sony Pictures Networks Inde

La WWE a annoncé qu’elle avait prolongé son accord avec Sony Pictures Networks India pour une nouvelle période de cinq ans afin de diffuser WWE TV. Ci-dessous le communiqué de presse:

MUMBAI, Inde & STAMFORD, Conn.– (FIL D’AFFAIRES) – Sony Pictures Networks India Private Limited, (SPN) et WWE (NYSE: WWE) a annoncé aujourd’hui une prolongation de cinq ans avec un accord de diffusion élargi qui offrira la programmation phare hebdomadaire de la WWE et du contenu localisé en Inde et dans le sous-continent indien, faisant de SPN le foyer exclusif du contenu intra-ring de la WWE sur sa télévision et son numérique plates-formes.

Dans le cadre de l’accord, SPN aura le droit de diffuser Raw, SmackDown, NXT ainsi que les émissions à la carte WWE en direct sur ses plateformes sportives et numériques en anglais, en hindi et dans les langues régionales.

Le partenariat élargi confère également à SPN les droits sur WWE Network, qui héberge des milliers d’heures de contenu qui seront mises à la disposition du public indien en exclusivité via SonyLIV, la plateforme OTT de SPN. De plus et pour la première fois, SPN organisera le contenu de la vaste vidéothèque de la WWE qui comprend des événements en direct, des matchs emblématiques, des interviews de Legends, des émissions de téléréalité, des documentaires et bien plus, sur ses propres plateformes.

La WWE reviendra également en Inde avec des événements en direct encore plus importants et les Superstars visiteront la région pour des tournées promotionnelles afin de dialoguer avec les fans.

Commentaires:

Rajesh Kaul, responsable des sports et chef de la distribution, Sony Pictures Networks India

«La WWE se classe régulièrement parmi les trois premières propriétés de tous les réseaux sportifs en Inde, dominant l’espace de divertissement sportif. Nous sommes ravis d’étendre notre partenariat avec la WWE dans le cadre d’un accord unique en son genre qui nous donnera une exposition accrue à un contenu précieux et atteindra une base de téléspectateurs plus large à travers l’Inde sur plusieurs plateformes.

James Rosenstock, vice-président exécutif de la WWE, International

«L’Inde est un marché stratégiquement important pour la WWE et Sony Pictures Networks a été un partenaire extraordinaire pour aider à développer notre base de fans dans la région, ce qui en fait l’une des propriétés sportives les plus regardées. Le partenariat élargi donne à nos fans passionnés de nouvelles opportunités de s’engager avec la marque WWE. »

L’accord intervient à un moment où la popularité de la WWE en Inde continue de croître. La WWE est l’une des propriétés sportives les plus regardées en Inde, et l’Inde se classe n ° 1 pour la consommation YouTube de la WWE et n ° 1 des abonnés Facebook de la WWE. En outre, la WWE a activement recruté des athlètes et des artistes d’élite du pays. L’année dernière, la WWE a organisé son plus grand essai de l’histoire, où plus de 70 athlètes de haut niveau de l’Inde ont présenté leurs capacités à Mumbai. Quatre recrues indiennes ont été sélectionnées pour commencer leur formation au WWE Performance Center à Orlando, Floride, États-Unis.