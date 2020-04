La WWE fait allusion à la carrière d’Edge après la victoire de WWE Wrestlemania 36

Edge a peut-être fait le plus grand retour dans l’histoire de la lutte professionnelle en revenant d’une commotion cérébrale qui a mis fin à sa carrière, il y a neuf ans. Après son apparition choquante au Royal Rumble 2020, il a commencé une rivalité personnelle avec Randy Orton qui a culminé à Wrestlemania 36, ​​nuit deux via un match Last Man Standing. Il est sorti vainqueur de l’un des plus grands matchs de son illustre carrière.

Comment la WWE essaie de dominer la télévision pendant la pandémie de coronavirus?

Après cette victoire, les spéculations se multiplient sur ce qui serait le prochain pour lui. La WWE a officiellement abordé cette question en publiant un court article sur le champion du monde à 11 reprises.

Il n’y a pas de mise à jour immédiate sur sa prochaine apparition car la WWE a l’intention de l’utiliser à des fins spéciales. Mais il reviendra bientôt pour plus de matchs une fois que l’occasion sera plus grande. En savoir plus sur le site officiel de l’entreprise,

«Edge a terminé son retour de façon épique à WrestleMania, battant Randy Orton dans un Last Man Standing Match exténuant et émouvant qui a vu The Ultimate Opportunist retenir ses larmes alors qu’il a finalement administré un brutal Con-Chair-To à Orton pour gagner le match.

La WWE annule apparemment 2020 Money in the Bank Pay-Per-View Event?

Maintenant qu’il a terminé son voyage de retour à la WWE, que nous réserve le WWE Hall of Famer? De toute évidence, il a la capacité de rivaliser, et avec Orton envoyé, la porte est grande ouverte. Est-ce que ce soir vous donnera un aperçu de son avenir? »

Pendant ce temps, Edge lui-même s’est rendu sur Instagram lundi pour révéler qu’il était désormais officiellement hors de quarantaine en raison de la pandémie de coronavirus et qu’il avait repris ses fonctions de père. Il a félicité Randy Orton pour avoir donné un sacré combat et a déclaré qu’il était fier de ce qu’ils avaient accompli ensemble au WWE Performance Center. De plus, il a également déclaré que ce n’était certainement pas le dernier pour lui et Orton à la WWE.

Des retours et des débuts majeurs ont lieu sur Raw WWE post-Wrestlemania

“C’était donc mon dimanche”, a déclaré Edge à propos des photos ci-jointes. «En fait, il a été filmé il y a deux semaines. Je suis donc officiellement sorti de la quarantaine et redevenu papa. Après avoir été Edge pour WrestleMania 36. Pour la première fois dans un match en simple en 9 ans. Contre, à mon avis, la personne la plus naturellement talentueuse de l’industrie à @randyorton, je serai toujours fier de ce que nous avons accompli dans des circonstances étranges. »

Comme indiqué précédemment par des sources de lutte, la WWE a signé Edge dans un contrat qui durera trois ans à partir du Royal Rumble de cette année. Il participera à au moins trois matchs par an avec 25 apparitions. Deux de ces matchs pour 2020 se sont déjà écoulés alors qu’il participait à Royal Rumble et Wrestlemania 36.

Il ne reste donc qu’un seul de ses matchs programmés en 2020, ce qui pourrait avoir lieu à l’approche d’un plus gros PPV comme Summerslam ou Survivor Series, plus tard cette année. Un tas de noms attend de partager l’anneau avec la superstar vétéran qui peut créer de la magie avec n’importe quelle superstar, à n’importe quelle date.