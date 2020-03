La WWE fait face à plus de poursuites judiciaires pour réclamations de fraude en valeurs mobilières et de pratiques commerciales illégales

Le cabinet d’avocats Pomerantz LLP enquête sur des réclamations au nom d’investisseurs de la WWE que la WWE et certains dirigeants et / ou administrateurs.

La raison en est la possibilité de fraude en valeurs mobilières ou de pratiques commerciales illégales conduisant à la chute du cours des actions de la société et à de récents résultats financiers trimestriels décevants.

En outre, les cabinets d’avocats de Vincent Wong entament des recours collectifs au nom des actionnaires de la WWE. Le communiqué indique que «les accusés ont perpétré un stratagème frauduleux».

Vous pouvez lire la déclaration complète de Pomerantz ci-dessous:

ALERTE AUX ACTIONNAIRES: Le cabinet d’avocats Pomerantz enquête sur les réclamations au nom des investisseurs de World Wrestling Entertainment, Inc.

NEW YORK, 25 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) – Pomerantz LLP enquête sur des réclamations au nom d’investisseurs de World Wrestling Entertainment, Inc. («WWE» ou la «Société») (WWE). Il est conseillé à ces investisseurs de contacter Robert S. Willoughby à [email protected] ou 888-476-6529, ext. 9980.

L’enquête vise à savoir si la WWE et certains de ses dirigeants et / ou administrateurs se sont livrés à des fraudes en matière de valeurs mobilières ou à d’autres pratiques commerciales illégales.

Le 25 avril 2019, la WWE a dévoilé des résultats financiers et des orientations budgétaires décevants, que plusieurs analystes ont liés aux difficultés dans les relations commerciales de la société avec le Royaume d’Arabie saoudite, notamment un accord pluriannuel sur les droits de distribution de télévision avec le réseau saoudien Orbit Showcase Network («OSN») et un partenariat de 10 ans avec la Saudi General Sports Authority pour accueillir des événements en direct en Arabie saoudite. Sur cette nouvelle, le cours de l’action de la WWE a chuté de 13,12 $ par action, ou 13,32%, pour clôturer à 85,38 $ par action le 25 avril 2019.

Puis, le 31 octobre 2019, dans le cadre de la publication des résultats financiers du troisième trimestre 2019 de la société, la WWE a révélé une sous-performance significative dans les principaux paramètres et a révélé que son accord sur les droits médias avec OSN avait été indéfiniment retardé. Sur cette nouvelle, le cours de l’action de la WWE a chuté de 10,40 $ par action, ou 15,65%, pour clôturer à 65,04 $ par action le 31 octobre 2019. Le 30 janvier 2020, la WWE a annoncé le départ des coprésidents de la WWE, George A. Barrios et Michelle D Wilson. Sur cette nouvelle, le cours de l’action de la WWE a chuté de 13,42 $ par action, soit 21,54%, pour clôturer à 48,88 $ par action au 31 janvier 2020.

Enfin, le 6 février 2020, la WWE a de nouveau révélé des performances financières décevantes, citant son échec à conclure un accord de diffusion favorable avec le gouvernement saoudien, et a révélé que l’accord sur les droits des médias saoudiens avait été complètement excisé des prévisions financières de la société. Sur cette nouvelle, le cours de l’action de la WWE a chuté de 4,50 $ par action, soit 9,18%, pour clôturer à 44,50 $ par action le 6 février 2020.

Le cabinet Pomerantz, avec des bureaux à New York, Chicago, Los Angeles et Paris, est reconnu comme l’un des cabinets de premier plan dans les domaines des litiges de droit des sociétés, des valeurs mobilières et des ententes. Fondée par feu Abraham L. Pomerantz, connu comme le doyen du barreau des recours collectifs, la société Pomerantz a été pionnière dans le domaine des recours collectifs en valeurs mobilières. Aujourd’hui, plus de 80 ans plus tard, le cabinet Pomerantz poursuit dans la tradition qu’il a établie, luttant pour les droits des victimes de fraude en valeurs mobilières, de manquements à l’obligation fiduciaire et de faute professionnelle. Le cabinet a récupéré de nombreuses indemnités de plusieurs millions de dollars au nom des membres du groupe. Voir www.pomerantzlaw.com

De plus, AccessWire a diffusé une alerte aux actionnaires sur The Law Officers of Vincent Wong que le cabinet d’avocats lance des recours collectifs au nom des actionnaires pour la WWE. Le communiqué indique que «les accusés ont perpétré un stratagème frauduleux». Vous pouvez lire la description complète ci-dessous:

ALERTE ACTIONNAIRE: SSL BYND MGPI: Le cabinet d’avocats de Vincent Wong rappelle aux investisseurs les délais importants des recours collectifs

NEW YORK, NY / ACCESSWIRE / 25 mars 2020 / Le cabinet d’avocats de Vincent Wong annonce que des recours collectifs ont été intentés au nom de certains actionnaires des sociétés suivantes. Si vous avez subi une perte, vous avez jusqu’à la date limite du demandeur principal pour demander au tribunal de vous nommer demandeur principal. Il n’y aura aucune obligation ni aucun coût pour vous.

World Wrestling Entertainment, Inc. (WWE)

Si vous avez subi une perte, contactez-nous au: http://www.wongesq.com/pslra-1/world-wrestling-entertainment-inc-loss-submission-form?prid=5800&wire=1

Date limite de demande du demandeur principal: 5 mai 2020

Période de cours: 7 février 2019 au 5 février 2020

Les allégations contre la WWE sont les suivantes: Les défendeurs ont perpétré un stratagème frauduleux qui: (i) a trompé le public investisseur concernant les activités et les perspectives de la WWE; (ii) gonflé artificiellement le prix des actions ordinaires de la classe A de la WWE; (iii) a permis à certains cadres supérieurs de la WWE de vendre pour plus de 282 millions de dollars de leurs actions détenues à des prix gonflés par la fraude; et (iv) obligé le public à acheter des actions ordinaires de classe A de la WWE à des prix artificiellement gonflés.

Il semble donc qu’il y aura au moins deux autres recours collectifs intentés contre la WWE pour des allégations de fraude financière. Un autre a été déposé plus tôt ce mois-ci par Robbins Geller Rudman & Dowd LLP. Le mois dernier, Levi & Korsinsky, a annoncé une enquête sur la WWE “concernant d’éventuelles violations des lois fédérales sur les valeurs mobilières”.