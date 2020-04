La WWE filme PLUS de matchs cinématographiques pour de l’argent dans la banque 2020?

WWE

Les récentes incursions de la WWE dans la lutte cinématographique pourraient se poursuivre à Money In The Bank 2020 le 10 mai.

C’est selon un nouveau rapport trouvé dans la colonne Wrestling Weekly de Fightful indiquant que les “matchs ont été filmés de manière plus cinématographique”, bien qu’il ne soit pas clair s’ils seront plus proches des combats Firefly Fun House et Boneyard de WrestleMania 36 ou du récent Tommaso Ciampa contre Johnny Gargano s’affrontent sur NXT.

Le MITB 2020 inversera le format habituel, alors que les lutteurs se frayeront un chemin à travers la tour Titan jusqu’à ce qu’ils atteignent le toit, au-dessus duquel les mallettes seront suspendues. Des images de cet ensemble unique ont été publiées sur Internet mardi.

Par écrit, plusieurs lutteurs ont été transportés par avion à Stamford, CT, pour enregistrer le contenu de Money In The Bank mardi. Plusieurs épisodes ont été filmés en même temps et les enregistrements se sont poursuivis jusqu’à près de minuit. Le processus a été décrit comme “fastidieux” par les sources de Fightful, et un “hoquet” inconnu a forcé l’enregistrement à s’arrêter pendant “une période indéterminée” avant d’être réglé.

En plus des deux combats en titre, la WWE a annoncé la championne universelle Braun Strowman contre Bray Wyatt, la championne féminine de SmackDown Bayley contre Tamina et la championne de la WWE Drew McIntyre contre Seth Rollins pour le paiement à la vue.