La WWE fournit une mise à jour de COVID-19, des réductions de talents sont attendues

Mercredi, la WWE a publié le presseur suivant:

STAMFORD, Connecticut – (BUSINESS WIRE) – La WWE (NYSE: WWE) a présenté aujourd’hui une mise à jour des mesures prises par la Société en réponse à l’impact actuel de COVID-19 sur l’organisation.

En raison de COVID-19 et des impacts actuels imposés par le gouvernement sur la WWE et le secteur des médias en général, la Société a procédé à une évaluation approfondie de ses opérations au cours des dernières semaines. Cette analyse a débouché sur la mise en œuvre de diverses mesures de réduction des coûts à court terme et d’amélioration des flux de trésorerie, notamment:

Réduction de la rémunération des membres de la haute direction et des membres du conseil d’administration; Diminution des dépenses d’exploitation; Réduction des dépenses liées aux talents, à la dotation en personnel et à la consultation de tiers; Report des dépenses de construction du nouveau siège social de la société pendant au moins six mois.

Compte tenu de l’incertitude de la situation, la Société a également identifié des réductions d’effectifs et a pris la décision de mettre en service une partie de ses effectifs immédiatement. La décision de mettre en congé ou de réduire de façon permanente les effectifs reflète le fait que la Société estime actuellement que le congé sera de nature temporaire.

Les réductions de la rémunération et des effectifs de la société se traduisent par une économie mensuelle estimée à 4 millions de dollars et une amélioration des flux de trésorerie de 140 millions de dollars, principalement du report des dépenses sur le nouveau siège social de la société. De plus, la Société dispose de ressources financières importantes, à la fois en liquidités disponibles et en capacité d’endettement, qui totalisent actuellement environ 0,5 milliard de dollars, pour gérer les défis à venir. La direction continue de croire que les fondamentaux des activités de la Société restent solides et que la WWE est bien positionnée pour tirer pleinement parti de l’évolution du paysage médiatique et de la valeur croissante des droits sportifs en direct à long terme.

La société fournira de plus amples détails lors de la publication de ses résultats du premier trimestre 2020 jeudi prochain, le 23 avril après la clôture du marché.