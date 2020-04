La WWE frappée par un nouveau recours collectif contre l’Arabie saoudite

WWE

Les représentants légaux de la WWE doivent être les personnes les plus occupées de la lutte professionnelle en ce moment, car la promotion vient d’être frappée par un autre recours collectif moins de 24 heures après l’annonce que les actionnaires de la société poursuivaient Vince McMahon, Triple H et d’autres dirigeants pour ” faire de fausses déclarations “et” perpétrer un stratagème frauduleux “, entraînant une baisse des cours des actions.

Le nouveau costume provient du cabinet d’avocats Kessler Topaz Meltzer & Check, LLP. Tout dépend des relations commerciales de la WWE en Arabie saoudite et de la façon dont cela a nui aux personnes qui ont acheté des actions ordinaires dans le cadre de la promotion entre le 7 février 2019 et le 5 février 2020, notant spécifiquement les “tensions” entre la WWE et le gouvernement saoudien “atteignant le point de rupture” sur compte de la nation due à la promotion de Vince McMahon millions de dollars.

Avec “plusieurs analystes liant les résultats financiers décevants du premier trimestre 2019 à des retards potentiels dans la planification d’un événement saoudien en direct”, les actions ont diminué d’environ 13%. Ensuite, après Crown Jewel 2019, la poursuite allègue que “le gouvernement saoudien retenant efficacement les lutteurs de la WWE en otage” en représailles à la décision de la WWE de retarder une diffusion en direct “a entraîné de nouvelles baisses, les actions se terminant à 56,04 $ le 31 octobre 2019”.

De plus amples détails sont mentionnés sur le site Web de Kessler Topaz Meltzer & Check, LLP, bien que cela en couvre une grande partie. Les membres de la classe ont jusqu’au 5 mai pour déplacer la Cour pour servir de plaignant principal.