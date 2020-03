La WWE interdit à Rhea Ripley de se faire tatouer sur le corps

En se dirigeant vers WrestleMania 36, ​​Rhea Ripley de la marque WWE NXT retient beaucoup l’attention. Pour la première fois dans l’histoire du «show of shows», la marque de développement de la WWE représentera un match de titre sur la carte principale, ce qui est une grosse nouvelle. Charlotte Flair est en ligne pour défier Ripley dans ce match qui fait baver l’IWC dessus.

Rhea Ripley possède une personnalité et des looks très uniques qui attirent également l’attention des fans, mais la WWE veut qu’elle le maintienne un peu car il semble qu’ils ne veulent pas que son corps soit couvert de tatouages.

En parlant à TalkSport, Rhea Ripley a révélé qu’elle était obsédée par les tatouages. Elle veut être “l’homme le plus tatoué de tous les temps”. Cependant, son souhait ne peut pas être exaucé à ce stade car les responsables de la WWE l’interdisent. Le problème est qu’ils lui ont interdit de mettre des encres sur le haut du corps. Rhea a également révélé qu’elle portait un pantalon pour pouvoir retirer tous les tatouages ​​de la taille,

«Mon rêve depuis que je suis une petite fille est d’être l’humain le plus tatoué de tous les temps. J’adore les tatouages, je ne sais pas pourquoi! Je les ai toujours aimés. Mais, malheureusement pour moi, la WWE n’efface pas le haut de mon corps [for tattoos] – c’est pourquoi je porte un pantalon! J’ai un pantalon donc je n’aurais pas à effacer mes tatouages ​​parce que vous ne pouvez pas les voir. J’essaie de finir mes manches de jambe, puis j’espère que je pourrai convaincre les gens de me laisser prendre mes manches de bras et d’autres trucs, mais nous verrons comment ça se passe », a déclaré Rhea Ripley.

Il faut mentionner que la WWE doit garder beaucoup de choses à l’esprit quand une superstar se fait tatouer. Ils pourraient permettre à certaines des superstars d’être complètement encrées qui ne sont pas encore au sommet. (Aleister Black ou Ruby Riott)

Mais une star comme Rhea Ripley serait utilisée à des fins plus importantes dans un avenir proche, là où les tatouages ​​peuvent gêner. Le matériel promotionnel, les jeux vidéo et les figurines sont quelques-uns des exemples où ces encres ne sont pas universellement acceptées.

Cependant, c’est une bonne nouvelle pour Rhea Ripley car la WWE la considère comme une star et doit avoir de solides projets pour l’avenir. Apparemment, ils veulent la représenter d’une manière différente de celle à laquelle elle pense devenir beaucoup de tatouages ​​sur le corps.

Après tout, vous ne pouvez pas vous attendre à deux matchs de titre consécutifs pendant le week-end de WrestleMania pour rien. En dehors du match pour le titre WrestleMania, Rhea pourrait finir par défendre le Championnat féminin NXT au NXT TakeOver Tampa, une nuit avant.