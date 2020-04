La WWE lance Curtis Axel

WWE.com

Depuis que la WWE a fait un grand nombre de coupures le 15 avril – un jour

qui est déjà appelé le mercredi noir parmi les cercles de lutte –

il y a eu des rumeurs constantes qu’il y a encore plus de sorties de la WWE

annoncé. Et maintenant, la société a annoncé que Curtis Axel avait quitté la WWE.

S’entraîner sous la tutelle de Harley Race et Brad

Rheingans, Joe Hennig – le fils du légendaire «Mr Perfect» Curt Hennig et du

petit-fils du légendaire Larry ‘The Axe’ Hennig – a rejoint la WWE en 2007

comme un travail en cours de 26 ans.

Après avoir passé trois ans dans le championnat de Floride

Système de développement de lutte, Hennig a obtenu sa grande pause sur la télévision principale de la WWE

au Hell in a Cell PPV 2010 quand lui et Husky Harris ont rejoint le Nexus.

Le clou du temps de cette star de troisième génération avec la WWE

était probablement son règne de cinq mois en tant que champion intercontinental en 2013. Il

c’est pendant cette période que Joe Hennig a largué le terrible Michael McGillicutty

nom, est devenu un gars Paul Heyman, et a pris le surnom Curtis Axel comme un moyen de

rendre hommage à son héritage.

Dans les années qui ont suivi la course au titre IC, le public a vu AxelMania

courir sauvage, ont été traités pour les délices des parias sociaux, a vu The

Miz a obtenu son Miztourage, puis a vu Axel et Bo Dallas jouer avec la B-Team

Originaire du Minnesota, un deuxième passage en tant que champion par équipe de la WWE.

La dernière fois que nous avons vu Curtis Axel sur la programmation WWE était

sur l’édition du 28 février de SmackDown. Là, il a perdu contre Daniel Bryan dans le cadre

de la rivalité naissante devenue amitié entre Bryan et Drew Gulak.