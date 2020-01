La WWE lève le signe WrestleMania 36 avant RAW (vidéo), la WWE modifie les plans de Royal Rumble

Avant l’événement à la carte WWE Royal Rumble, la WWE avait annoncé 27 noms confirmés pour le match Royal Rumble masculin. Bien sûr, la WWE a annoncé plus tard que Bobby Lashley et Rusev avaient été retirés du match après s’être bagarrés dans le parking. De plus, Buddy Murphy, Otis et Tucker n’ont pas comparu et la WWE n’a pas expliqué leurs absences. Comme indiqué précédemment sur eWn, Roman Reigns devait à l’origine gagner le match Royal Rumble masculin, tandis que Shayna Baszler devait gagner le match Royal Rumble féminin. Ces plans ont été modifiés très tard dans la journée.

Avant le lancement de RAW, la WWE a arboré son signe officiel WrestleMania 36. Vous pouvez regarder une vidéo du signe soulevé ci-dessous: