La WWE ne diffusera pas Wrestlemania en direct pour la première fois

La WWE enregistre WrestleMania à partir de plusieurs endroits, cette année qui n’ont pas encore été divulgués. En plus du Performance Center, il devrait y avoir plus d’un lieu non déclaré. Il est évident que la société fait quelque chose de différent pour le spectacle de cette année, correspondant à la situation délicate créée par la pandémie de coronavirus.

Cela nous amène à la situation exceptionnelle où, pour la toute première fois, WrestleMania sera hébergé dans un format préenregistré. Le show n’aura pas de tag live ajouté, selon les rapports du Wrestling Observer Newsletter,

«L’émission sera probablement enregistrée, mais la décision est gardée secrète. Très peu de personnes dans l’entreprise sont tenues au courant de la décision en direct contre enregistrée pour WrestleMania 36. Il a été noté que les lutteurs n’en savent pas plus que quiconque. ” (avec la permission de wrestlingINC.com)

Une note interne circule au siège de la WWE à Stamford, Connecticut pour discuter de la façon de promouvoir WrestleMania 36 sur le réseau WWE, selon POST Wrestling. Il a été signalé qu’ils éviteraient les slogans tels que «en direct sur le réseau WWE» ou «en direct». Au lieu de cela, ils feront la promotion de l’événement comme «Trop grand pour une nuit» car la nuit de WrestleMania a été divisée en deux nuits.

De plus, le langage utilisé dans cette note ne confirme pas que WrestleMania 36 sera enregistré, mais il convient de noter que les responsables ont laissé le mot “live” hors du matériel promotionnel qui était si important pour la programmation.

Un aperçu du site Web de la WWE est disponible pour le match The Undertaker vs AJ Styles qui est passé de “streaming en direct” à simplement “streaming” pour promouvoir la diffusion de WrestleMania.

Le plan actuel consiste à enregistrer les épisodes RAW du 23 mars et du 30 mars pour les épisodes SmackDown du 27 mars et du 3 avril. L’horaire doit encore être entièrement confirmé, ce qui ne précise pas quand ces enregistrements auront lieu.

Il a également été noté que certains membres de la WWE s’attendent à ce que la société enregistre également les nuits de WrestleMania 36 au cours de la semaine prochaine. Cependant, la source n’était pas sûre si la WWE prévoyait effectivement un programme enregistré pour l’ensemble du spectacle ou uniquement pour les matchs de gadget.