La WWE NXT de ce soir ne comportera AUCUN match?

WWE.com

Il semble que l’épisode de WWE NXT de ce soir ne contiendra aucun nouveau contenu sur le ring.

Dave Meltzer a tweeté hier, confirmant la structure modifiée de l’émission: –

Il s’agit d’une rupture avec les épisodes les plus récents de Raw et SmackDown, qui se sont déroulés dans un Performance Center vide. NXT était originaire du PC la semaine dernière, bien que des fans y soient présents, et les spectacles de la liste principale des bâtiments fermés avaient conduit à penser que la WWE ferait de même avec la marque en noir et or ce soir. Si Meltzer est précis, ce ne sera pas le cas.

Préparez-vous pour une nuit d’adresses de studio, de promotions, de packages vidéo et de rediffusions, alors.

Raw et SmackDown étaient tous deux légers sur les matchs. Alors que le SD de vendredi dernier a comporté trois combats, seuls Bayley et Sasha Banks contre Alexa Bliss et Nikki Cross ont dépassé sept minutes – et cela inclut une pause commerciale. Raw, quant à lui, n’a eu qu’un seul match, Rey Mysterio battant le champion des États-Unis Andrade dans un combat sans titre d’une durée de seulement 6h50. Les deux émissions ont également présenté de nombreux faits saillants, Raw montrant l’intégralité du match Royal Rumble masculin à partir du 27 janvier.

C’est dommage que nous ne verrons aucune des actions de pointe que nous attendons de NXT, bien que ce soit pour le mieux.