La WWE NXT marque sa première victoire aux classements 2020 contre AEW dans la bataille la plus étroite de cette année

NXT

WWE NXT a vaincu AEW dans la guerre des classements du mercredi 8 mars avec 693 000 téléspectateurs contre 692 000 de Dynamite, mais la victoire ultra-mince et le total cumulé de 1 385 000 reflétaient une baisse plus importante de l’intérêt pour les deux émissions au cours des dernières semaines.

Il reflétait une augmentation de 17% par rapport au numéro de la semaine dernière pour NXT, comme en témoigne la bataille cinématographique “One Final Beat” fortement promue (et extrêmement conflictuelle) entre Tommaso Ciampa et Johnny Gargano. Un match de classement des prétendants au titre numéro un des femmes empilés étoffe une sous-carte alors que le spectacle fonctionnait à travers encore plus de matchs de TakeOver: Tampa Bay, même qui aurait eu lieu avant WrestleMania. En réponse, Dynamite était en tête d’affiche du tournoi TNT Championship entre Cody et Shawn Spears. Les deux émissions ont été enregistrées mais préservées avant la diffusion de la nuit dernière.

La très importante tranche démographique 18-49 a été remportée par All Elite Wrestling avec 0,26 par rapport à 0,19 de NXT, classant AEW 32e parmi les émissions de câblodistribution et NXT 51e – les deux légèrement en hausse par rapport à la semaine dernière. Le chiffre d’écoute collecté pour les deux émissions a également augmenté de 110 000 en bonne santé depuis le 1er avril, mais reste en baisse massive par rapport à certains des totaux sur la pointe des pieds vers 2 000 000 à différents stades de la guerre.