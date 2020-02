La WWE offre à Matt Hardy un rôle dans NXT?

WWE

La WWE pourrait être sur le point d’offrir à Matt Hardy un rôle dans NXT pour tenter de convaincre le vétéran de signer un nouvel accord avec la promotion.

C’est selon Mike Johnson de PWInsider. Il a déclaré dans un récent épisode de l’émission audio Elite de son site que la WWE avait “fait beaucoup d’ouvertures pour [Hardy] au cours des deux dernières semaines “, et” qu’il a été question de son travail dans le système NXT “.

Johnson a ajouté que son instinct lui disait que Matt finirait par rester avec la WWE.

Comme indiqué précédemment, l’accord actuel de Hardy avec la promotion se termine le 1er mars. Il a apparemment été radié de Raw après que Randy Orton l’a détruit pendant deux semaines consécutives, bien que cela ressemble à Vince McMahon and co. sont désireux de le garder, d’où les négociations en cours.

Hardy a régulièrement taquiné son propre départ au cours des derniers mois. Ces dernières semaines, il a été installé comme favori pour passer à AEW et devenir potentiellement “ Exalted One ” de The Dark Order, bien qu’il y ait toutes les chances que Matt travaille avec tout le monde en faisant allusion à cela sur ses comptes de médias sociaux.