La WWE offrira le réseau WWE GRATUITEMENT

WWE

La WWE offre un accès gratuit au réseau WWE selon un communiqué de presse officiel de la société publié aujourd’hui. Il se lit comme suit:

“À partir d’aujourd’hui, la WWE est heureuse de déverrouiller une grande partie de la bibliothèque du réseau WWE et d’étendre l’accès gratuit à des milliers d’heures de contenu extraordinaire à la demande, y compris chaque WrestleMania de l’histoire, d’innombrables dramatiques à la carte, des documentaires originaux et plus encore. , Pour un temps limité.

Cette offre sans précédent aux fans de la WWE dans le monde comprend chaque épopée à ce jour de WrestleMania, en plus, chaque Royal Rumble, Slam été et Séries de survivant un événement; chaque NXT TakeOver et NXT UK TakeOver; et des originaux révolutionnaires tels que l’ensemble WWE 24 docuseries, Séances de crâne brisé de Steve Austin interview, le récent succès de cinq épisodes, WWE Ruthless Aggressionet son prédécesseur de 20 épisodes, La guerre du lundi soir séries.

Également inclus: épisodes récents de Lundi soir brut, Épisodes récents de Vendredi soir SmackDown, Chaque épisode de WWE Untold, A Future WWE: L’histoire de FCW et bien plus encore

Cette année, nous avons déjà doublé avec un WrestleMania historique qui est trop grand pour une seule nuit, diffusé sur WWE Network le samedi 4 avril et le dimanche 5 avril à 7 HE / 4 PT. L’événement WrestleMania de deux nuits est uniquement disponible pour les abonnés du réseau WWE. Maintenant, à l’approche de The Show of Shows, vous pouvez revivre des matchs classiques, revivre des moments décisifs du divertissement sportif et célébrer les plus grandes superstars de la WWE, passées et présentes. Créez simplement votre compte et diffusez sur votre appareil préféré. “

Ce type d’offre est sans précédent, et peut s’avérer attrayant pour les fans occasionnels ou occasionnels qui ont soudainement beaucoup de temps libre. La version ne spécifie pas de délai ni d’autres détails généralement associés aux essais ou aux périodes gratuites sur d’autres services de streaming. Attendez-vous à une promotion importante de l’offre à venir sur les prochaines éditions de Raw et SmackDown, notamment avec WrestleMania 36 (au moins) inclus dans l’accord.