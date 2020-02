La WWE ouvre un centre de représentation au Japon cet été?

WWE

L’expansion on / off de la WWE au Japon devrait se poursuivre avec l’annonce d’un nouveau Performance Center cet été.

C’est selon un nouveau rapport de Dave Meltzer, qui écrit dans le Wrestling Observer Newsletter de cette semaine que les fans peuvent s’attendre à entendre quelque chose au cours des prochains mois – potentiellement l’été si tout se passe comme prévu.

Le rapport écrit que la WWE a déjà parlé aux légendes de la lutte japonaise, les sénateurs Hiroshi Hase et Antonio Inoki, de la situation politique. Les deux ont une immense influence dans l’entreprise et au-delà, avec Hase membre du cabinet du Premier ministre Shinzo Abe et Inoki un ancien représentant de la Chambre des conseillers du Japon, ainsi que le fondateur de New Japan Pro-Wrestling.

La WWE a récemment ciblé un Pro Wrestling NOAH en tant que partenaire potentiel pour son expansion au Japon, bien que cette société ait maintenant été vendue à CyberAgent inc. Une chose similaire s’est produite lorsqu’ils ont tenté d’acquérir STARDOM, uniquement avec la société mère de NJPW, Bushiroad, qui est intervenue.

Quoi qu’il arrive ensuite, il est clair que certaines parties de la scène de lutte japonaise ne seront pas aussi satisfaites de se coucher pour la WWE que leurs homologues britanniques. C’est certainement une situation qui mérite d’être surveillée.