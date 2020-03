La WWE peut-elle éviter que WrestleMania 36 soit gâté?

WWE

Les enregistrements de WrestleMania 36 de la WWE sont bien avancés, et avec la majeure partie des grands matchs déjà dans la boîte et des sources confiantes que la promotion atteindra la date limite de 23 heures jeudi soir, des retombées d’informations arrivent sur Internet.

Le fait que Bryan Alvarez et plusieurs autres points de vente aient fourni des mises à jour de l’intérieur du bâtiment signifie que les spoilers complets ne sont peut-être pas loin. Cela allait toujours être un risque quand on a annoncé que la WWE filmerait à l’avance les émissions des 4 et 5 avril, bien que le manque de fans dans le bâtiment ait quelque peu atténué le risque.

WrestleVotes a tweeté ce qui suit mercredi: –

Donc, l’information est là: ce n’est qu’un cas de sources qui décident si elles veulent gâcher ou non le plus grand spectacle de lutte de l’année.

De manière générale, un événement gâté est un événement moins agréable. Des résultats de match controversés pourraient entraîner des réactions importantes avant que WrestleMania 36 ne frappe le réseau, quelle que soit la qualité des combats, et ce serait une énorme, énorme honte de voir “ La vitrine des immortels ” rencontrer ce sort.

Le torrent peut cependant être imparable. Notez que WhatCulture fera un effort pour étiqueter clairement tout ce qui se trouve à proximité des spoilers si nécessaire.