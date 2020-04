La WWE pourra-t-elle diffuser Raw & Smackdown après Wrestlemania?

La WWE a continué à filmer des épisodes de Raw et SmackDown autour de Wrestlemania tandis que tous les autres points de vente de sports ont arrêté les productions. Mais ils ne pourront pas enregistrer dans le comté d’Orange en Floride, où se trouvent le Performance Center et la Full Sail University en raison de l’ordre de «rester à la maison» en vigueur à partir de jeudi soir dernier pour empêcher la propagation du coronavirus. .

La WWE s’est assurée d’enregistrer les épisodes nécessaires avant la délivrance de ce mandat, qui restent intacts jusqu’au 9 avril. La WWE devrait continuer à enregistrer au Performance Center et à Full Sail sans public pour les épisodes post-WrestleMania.

Toutes les émissions pré-Mania aux côtés de Raw après Mania ont déjà été enregistrées sur le PC, ce qui ne créera aucun problème dans leur diffusion régulière sur USA Network et FOX.

Ryan Satin a révélé que la WWE avait déjà filmé des matchs pour l’édition du 6 avril de WrestleMania 36 de RAW. PWInsider.com a ensuite confirmé que l’édition post-WrestleMania de SmackDown sur FOX sera enregistrée le 10 avril. L’interdiction actuelle sera levée un jour avant cela et la société pourrait ne pas avoir à ignorer d’épisodes réguliers si tout reste en ordre.

La source a également noté qu’il était confirmé que l’épisode de la WWE NXT du 8 avril avait également été enregistré la semaine dernière. Cet épisode mettra en vedette un match de classement féminin pour couronner une nouvelle candidate numéro un à la championne féminine de NXT, Rhea Ripley.

Tommaso Ciampa contre Johnny Gargano descendra également quelque part dans un «bâtiment vide», conformément aux annonces de la programmation Triple H. NXT ne sera également retardé en aucune façon.

Dans l’ensemble, la WWE n’a pas rencontré beaucoup de maux de tête car elle continue de diffuser des enregistrements retardés au lieu de retransmissions en direct. En ce qui concerne WrestleMania, la plupart des matchs ont été enregistrés depuis le Performance Center alors que les matchs de gadgets peuvent avoir eu lieu à la Full Sail University.

Le match Boneyard entre AJ Styles et The Undertaker, le dernier match debout entre Edge et Randy Orton ou le match Firefly Funhouse entre John Cena et The Fiend Bray Wyatt en font partie.