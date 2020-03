La WWE pourrait annuler Wrestlemania 36 en raison d’une pandémie de coronavirus

La WWE fait de son mieux pour maintenir WrestleMania en marche, selon le calendrier et peut-être mieux avec le calendrier de deux nuits.

Ils organisent l’événement au WWE Performance Center sans public, ainsi que d’autres lieux non divulgués susceptibles d’être à la maison pour certains matchs de gadget. Mais les rapports d’initiés suggèrent qu’il y a encore de très bonnes chances que le spectacle puisse être annulé.

WrestleMania 36 est prévu à Orlando, en Floride, où la société devra obtenir la permission du gouvernement de l’État pour organiser le spectacle. Il y a encore une chance que le gouvernement de la Floride. peut juste continuer à annuler le spectacle compte tenu du fait qu’il y aura un rassemblement les 4 et 5 avril au WWE PC.

Bien que la WWE ait déclaré que seuls les personnels essentiels seront présents, les équipes et les membres de la production doivent être là avec les superstars pour diffuser les matchs avec succès.

La pandémie de coronavirus est le plus gros problème où certaines personnes ignorent la distance sociale et l’auto-isolement. Mais cela met non seulement les autres en danger, mais empêche également la société de revenir à la normale. Cela pourrait être un gros obstacle de WrestleMania pour descendre à la date prévue si le gouvernement entre en jeu.

Pendant Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer a évoqué la possibilité que WrestleMania soit annulé, même après tant d’efforts déployés par la société. Il y a encore de très bonnes chances de voir cela se produire. Le journaliste vétéran pro-lutte a à offrir à cet égard,

“Nous ne pouvons rien garantir, vous savez que la WWE essaie de vous dire qu’il y aura un WrestleMania et il y a une très bonne chance qu’il n’y aura pas à ces dates.”

A parlé avec une source qui déclare, et ceci est une citation directe, “la majorité des talents espèrent toujours que Mania sera reportée”

Prends ça comme tu veux.

– WrestleVotes (@WrestleVotes) 19 mars 2020

La meilleure partie de la situation est que la plupart des superstars ne veulent pas que WrestleMania baisse comme prévu car cela met leur vie en danger. Wrestle Votes a rapporté qu’en dépit de la poursuite de ces plans par la WWE, la majorité des membres de la WWE espèrent toujours que la société pourrait simplement reporter la diffusion des spectacles,

Seul le temps nous dira si le programme de WrestleMania change ou non. Pour l’instant, cela se terminera comme une affaire de deux nuits, c’est sûr.