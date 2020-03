La WWE prévoit de déplacer Wrestlemania au Madison Square Garden

Hier soir avant RAW, la WWE a confirmé le statut de WrestleMania de cette année avec une déclaration officielle. Il a été confirmé que WrestleMania 36 aura lieu au Performance Center à Orlando, en Floride, le 5 avril qui sera diffusé en direct sur le réseau WWE.

Bien que cela semble officiel que la série prenne sans public du PC, il y a plus de trame de fond impliquée. Ce n’est peut-être pas le plan ultime que la WWE applique au plus grand événement de divertissement sportif.

Drew McIntyre pourra-t-il remporter le titre de la WWE à Wrestlemania 36?

Selon Fight Oracle (ce compte a déjà cassé plusieurs histoires de la WWE dans le passé, y compris Edge sortant de la retraite), la WWE annonçant le Performance Center comme le nouveau site de WrestleMania 36 n’était qu’une partie de leur processus de réclamation d’assurance. C’était juste pour supprimer l’incertitude autour du spectacle qui s’obscurcissait parfois.

Il a également été rapporté sur Wrestling Observer Radio que Vince McMahon a précipité le changement de lieu de WrestleMania parce qu’il voulait juste “tout mettre de côté”.

Il n’est pas certain à ce stade que les choses s’améliorent. Personne ne sait quand les choses reviendront à la vie normale, et il est possible que la WWE ne puisse pas diffuser des émissions au sein d’un public en direct pendant plusieurs mois.

C’est pourquoi nous devons avoir reçu l’annonce brutale de WrestleMania 36 lundi soir dernier alors qu’en réalité, Oracle rapporte qu’il n’y a aucune chance que le spectacle ait lieu sur le PC. Les raisons mentionnées par la source sont les suivantes, (source wwfoldschool.com)

> WrestleMania ne se produira PAS à partir du PC à Orlando. Pourquoi?

> La police d’assurance de la WWE déclare qu’elle a le devoir d’atténuer les dommages (dans ce cas, cela signifie trouver un nouveau lieu)

> La WWE a annoncé le Performance Center comme nouveau site avec l’intention de répondre à cette exigence

> la pensée est que la ville d’Orlando fermera l’événement WrestleMania à partir du PC

> à ce stade, la WWE aura montré qu’elle a fait de son mieux pour déplacer l’événement (atténuer les dommages) et qu’elle serait payée par son assureur

> La WWE cherchera à organiser WrestleMania le 7 juin. MSG est ciblé

* La WWE a annoncé que le PC serait le nouveau site de WrestleMania avec l’intention de satisfaire à cette exigence de la police d’assurance.

> Bien sûr, tout est fluide. Tout à ce stade est une rumeur jusqu’à ce que Vince McMahon fasse l’appel.

> il n’est tout simplement pas logique d’exécuter WM à partir du PC. Une partie du processus de réclamation d’assurance

Comme vous pouvez le voir, il y a encore une chance que la WWE veuille simplement déplacer WrestleMania au Madison Square Garden le 7 juin lorsque le prochain événement en direct est programmé depuis l’arène la plus célèbre du monde. De plus, Wrestling Observer Radio a rapporté que WrestleMania ne serait pas hébergé du tout le 5 avril.

Edge défie Randy Orton dans un dernier match debout à la WWE Wrestlemania 36

Si quelqu’un sur la liste de la WWE est diagnostiqué avec le coronavirus, ou si l’épidémie en Floride s’aggrave, il est possible que le “ show of shows ” soit retiré et réorganisé à une date ultérieure, peut-être sur le site du MSG, comme mentionné .

Il y a également une certaine incertitude quant à la mise en place de la carte de match complète de WrestleMania 36 au Performance Center. La WWE aurait prévu 16 matchs pour le spectacle, à un moment donné.

Il a été noté sur WOR que les officiels estiment que les matchs d’arène vide ne fonctionnent pas, sur la base des réactions nulles qu’ils ont eues lors du SmackDown de vendredi sur FOX. Cela pourrait être la raison pour laquelle un seul match a été placé sur le Raw de cette semaine.