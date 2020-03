La WWE prévoit de filmer WrestleMania 36 matchs Gimmick depuis d’autres lieux

Dave Meltzer a noté sur Wrestling Observer Radio que la WWE tournera des matchs de gimmick pour WrestleMania 36 à des endroits autres que le WWE Performance Center.

Cela vient après que la WWE a confirmé que WrestleMania 36 sera désormais un événement de deux nuits, à partir de plusieurs endroits. Tous les emplacements seront fermés, sans foule.

Bien qu’il y ait des «matchs de gadget» tournés à d’autres endroits, la majorité des matchs seront diffusés à partir du PC.

L’événement sera diffusé via le paiement à la carte et le réseau WWE à 19 h HE le samedi 4 avril et le dimanche 5 avril.