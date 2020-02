La WWE prévoit d’énormes remaniements de cartes pour WrestleMania 36?

WWE

Le champion de la WWE Brock Lesnar contre Drew McIntyre est peut-être le seul match à être officiellement annoncé jusqu’à présent, mais la carte WrestleMania 36 semble bien se passer dans les coulisses, avec Becky Lynch contre Shayna Baszler, Charlotte Flair contre Rhea Ripley, et Roman Reigns contre «The Fiend» Bray Wyatt, tous apparemment en préparation.

La composition pourrait toutefois être définie pour un remaniement significatif, avec l’affrontement Reigns / Wyatt discuté affecté.

Selon les spéculations de WrestleVotes (via Cageside Seats), la WWE pourrait être sur le point de réorganiser ses plans pour Roman et Bray, John Cena et Goldberg entrant dans le mélange.

Alors que l’affrontement Wyatt contre Reigns Universal Title pourrait encore baisser, le duo plus jeune pourrait finir par aller à l’encontre des légendes à la place. Cela signifierait “ The Fiend ” face à Cena (qui pourrait être sur le point de marquer son 17e titre mondial) et Goldberg vs Reigns.

Il y a encore de la fumée dans l’incendie de Goldberg sous la forme d’un nouveau rapport dans le bulletin de Wrestling Observer de cette semaine. Dave Meltzer écrit que même si son affrontement Super ShowDown avec Wyatt était à l’origine destiné à être unique, un énorme intérêt pour son apparence SmackDown (qui a fait 3 millions de téléspectateurs pendant un quart d’heure) pourrait changer cela, conduisant la WWE à utiliser l’icône WCW. plus.