La WWE prévoit un calendrier de pré-enregistrement “ambitieux” avant WrestleMania 36?

Twitter / WWE

Les semaines à venir verront la WWE enregistrer à l’avance la grande majorité de leur contenu Raw, SmackDown et potentiellement WrestleMania 36.

C’est selon un nouveau rapport de John Pollock de POST Wrestling. Il parle d’un calendrier “ambitieux” qui devrait voir la promotion couvrir jusqu’à “Mania et peut-être même au-delà, la promotion envisageant d’enregistrer du contenu pour” The Show of Shows “à l’avance.

Selon Pollock, la WWE prévoit de préenregistrer les épisodes de Raw des 23 et 30 mars et les épisodes de SmackDown du 27 mars et du 3 avril au cours de la semaine à venir, couvrant ce qui reste de Road to WrestleMania. De plus, une source l’a informé que les deux nuits de ‘Mania pourraient comporter des matchs pré-enregistrés.

L’enregistrement à l’avance des morceaux de WrestleMania a fait l’objet de nombreuses discussions ces derniers jours. C’est une épée à double tranchant. Le risque de spoilers est minimisé par le manque de fans dans le Performance Center vide, bien que les émissions enregistrées manquent généralement du buzz d’un événement en direct. Est-ce que le “buzz” existe même quand il n’y a pas de foule?

C’est un territoire inexploré pour la promotion et le monde de la lutte au sens large. Voyons comment cela se déroule.