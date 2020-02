La WWE prévoit un énorme match WrestleMania 36 pour AJ Styles?

WWE

AJ Styles a été réservé comme une véritable tête d’affiche de la WWE depuis un certain temps, mais il semble que la promotion puisse avoir quelque chose de spécial prévu pour “ The Phenomenal One ” à WrestleMania 36.

Un nouveau rapport de Wrestlezone indique que l’ancien champion de la WWE devrait actuellement affronter The Undertaker à Tampa. Ils ont obtenu ce scoop en parlant à une source au sein de l’entreprise, il sera donc intéressant de voir si cela commence à s’étendre à la télévision.

On pense que le statut de Taker’s WrestleMania 36 est en suspens avec des histoires récentes suggérant que lui et la WWE négociaient toujours une apparition potentielle. Un match n’a pas été totalement exclu, mais il n’y avait certainement aucune garantie qu’il serait sur le plateau.

WrestleMania 35 était le premier Undertaker “ Showcase of the Immortals ” manquait depuis des années, bien qu’il se soit présenté pour détruire Elias le Raw de la nuit suivante. Son dernier match a été le renversement des tags des Graveyard Dogs avec Shane McMahon et Drew McIntyre aux Extreme Rules 2019.

Styles, quant à lui, est actuellement exclu d’une blessure à l’épaule, mais il est prévu de participer au Tuwaiq Trophy Gauntlet Match au Super ShowDown le 27 février.