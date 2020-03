La WWE protège AJ Styles de la concurrence avant Wrestlemania

Comme indiqué précédemment, AJ Styles a subi une épaule séparée en janvier. C’est arrivé après qu’il ait fini par digérer une lance d’Edge lors du match Royal Rumble. À un moment donné, il y avait des doutes concernant son statut de WrestleMania mais il était de retour à la télévision en temps voulu. AJ Styles est apparu sur les événements Raw et PPV depuis lors, mais il n’a pas vraiment lutté dans les matchs complets.

La WWE publie une déclaration sur le virus Corona avant Wrestlemania 36

Comme on le voit sur WWE Super ShowDown, AJ Styles est apparu sur le quatrième numéro pour rivaliser avec R-Truth qui était déjà en baisse après avoir participé à trois matchs précédents. Après l’avoir tapoté, The Undertaker l’a étranglé sur le tapis pour obtenir la victoire finale.

https://www.youtube.com/watch?v=jt7s7s4cJHQ

La nuit suivante sur WWE Raw, The Phenomenal One a été réservé pour participer à un concours de simple contre Aleister Black. Mais au lieu de cela, la WWE a forcé Black à rivaliser avec Gallows et Anderson afin que AJ doive lutter le minimum pour gagner le match.

La superstar brute de la WWE AJ Styles nommée «lutteur de la décennie» par PWI

Les intentions de la WWE sont assez claires à ce stade où l’équipe créative veut protéger AJ Styles de prendre le moins de bosses possible. La même chose a été confirmée lors de la Wrestling Observer Radio où Dave Meltzer a discuté de l’état actuel des styles à la WWE. Il semble que l’entreprise le protège effectivement.

Pourquoi The Undertaker Vs. AJ Styles se passe à la WWE Wrestlemania 36?

Il n’y a aucune confirmation si AJ Styles soigne toujours la blessure à l’épaule. Mais ils ont appliqué la clause de moindre contact, c’est sûr,

“Je ne sais pas si AJ est blessé parce que si vous remarquez que AJ n’a rien fait récemment. Il s’est blessé à l’épaule, mais depuis son retour, il n’a pas fait de spectacles à la maison. En Arabie saoudite, il n’a vraiment rien fait. Je veux dire si vous regardez ces deux matches [in the Super ShowDown Gauntlet Match] il a pris un mouvement [from The Undertaker] et il a fait un match avec R-Truth qui n’était rien. “

“Donc, oui, je pense qu’ils le protègent peut-être. L’autre chose est aussi que parce qu’il lutte contre l’Undertaker à WrestleMania, Vince s’assure qu’il est solide. ” (avec la permission de ringsidenews.com)

Pour affronter The Undertaker, AJ Styles a besoin d’être plus fort. Mais en même temps, la WWE a des restrictions concernant sa capacité dans le ring. Ils sont donc obligés de mettre des tactiques sur chacun de ses concours. C’est pourquoi il a été réservé pour participer à un match de non-disqualification à Elimination Chamber contre Aleister Black.

Il semble que les CO seront pleinement impliqués dans ce type d’environnement où leur interférence ne sera pas du tout un obstacle. Ainsi, AJ n’aura pas à être pleinement impliqué dans le match.