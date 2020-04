La WWE publie ses anciens champions par équipe The Revival

Les anciens champions de la WWE Tag Team, Scott Dawson et Dash Wilder, également connus sous le nom de The Revival, ont officiellement obtenu leur libération de la WWE. Ils n’ont pas disputé de match depuis un show maison le 1er mars à Syracuse, New York.

Leurs publications sur les réseaux sociaux ont également indiqué qu’ils devaient être sur le point de quitter l’entreprise. Maintenant, la WWE a officialisé une déclaration confirmant la sortie.

«À compter d’aujourd’hui, vendredi 10 avril 2020, la WWE et The Revival ont convenu de leur sortie immédiate de la WWE. Nous leur souhaitons la meilleure des chances dans leurs projets futurs », indique le communiqué de presse de la WWE.

Le renouveau est souvent considéré comme l’une des plus grandes équipes de tag de la nouvelle génération de signataires. Mais ils ont toujours blâmé l’équipe créative pour la sous-utilisation qui aurait pu les conduire au départ.

Le conflit dans les coulisses a été signalé pour la première fois, l’année dernière, par plusieurs sources de lutte. Le Revival aurait demandé leur première sortie en janvier 2019. Ils auraient également provoqué des crises de colère dans les coulisses, ce qui a conduit à la victoire du titre par équipe sous peu. Mais ils semblaient encore mécontents qui ont demandé leur libération à nouveau, plus tôt cette année et ont par conséquent été retirés de la télévision.

Tous les lutteurs d’élite ont manifestement été intéressés à mettre le Revival sous leurs ailes et il pourrait être une question de temps qu’ils finissent par être sur cette promotion, en temps voulu. Une fois la clause de non-concurrence de 90 jours terminée, ils pourraient certainement se présenter sur la société appartenant à Tony Khan, qui semblait être la marque rivale la plus forte de la WWE, aujourd’hui.

Dash Wilder a déposé le nom de «Cash Wheeler» à des fins de lutte future. La WWE a également déposé plusieurs marques liées à The Revival. Il s’agit notamment de «la mécanique» «pas de flips, juste des poings» et plus encore. Dash et Dawson ont déposé des marques pour «Shatter Machine» «Say Yeah» et d’autres qu’ils pourraient utiliser autour du circuit indépendant.

Pour mémoire, The Revival est le premier champion par équipe à remporter une triple couronne à la WWE. Ils ont réalisé cet exploit en remportant les trois titres d’équipe par équipe NXT, RAW et Smackdown au cours de leur course. Dawson et Wilder ont également tenu le championnat 24/7, une fois dans leur carrière.