La WWE publie une déclaration sur la poursuite de l’exécution des enregistrements TV en direct, le talent extrêmement bouleversé

La WWE a publié une déclaration ESPN concernant leur décision de revenir à la programmation en direct au Performance Center à Orlando, FL la semaine prochaine. À partir de maintenant, RAW et SmackDown devraient être diffusés en direct depuis le Performance Center à Orlando, en Floride. La WWE NXT devrait être diffusée en direct de la Full Sail University à Winter Park, en Floride. Aucun fan ne sera présent à aucun des événements.

Comme beaucoup d’entre vous le savent, la Floride a actuellement une commande de séjour à domicile. Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a rendu l’ordonnance de séjour à domicile le 1er avril et elle se poursuit jusqu’au 30 avril. Seules les entreprises essentielles sont censées rester ouvertes pendant cette période. Ces entreprises comprennent les secteurs de la santé (médecins), de la finance (banques), de l’énergie (électricité), de l’alimentation (épiceries), des communications (911 / téléphones) et des transports (bus / taxis). Au moment d’écrire ces lignes, le gouverneur DeSantis n’avait pas encore commenté les raisons pour lesquelles la WWE était autorisée à organiser leurs événements, en particulier alors que la Floride augmente toujours dans les cas de COVID-19 chaque jour.

Comme indiqué plus haut ici sur eWn, de nombreux talents sont bouleversés par l’environnement de travail actuel et ne pensent pas qu’il soit juste de les mettre dans une situation comme celle-ci. Selon des sources, Vince McMahon est le seul à vouloir que les enregistrements continuent en direct et, évidemment, il a le dernier mot tant que l’État le permet. Il a été rapporté samedi qu’un des employés de la WWE avait été testé positif pour COVID-19.

Voici leur déclaration:

«Nous pensons qu’il est maintenant plus important que jamais d’offrir aux gens une diversion de ces temps difficiles. Nous produisons du contenu sur un ensemble fermé avec uniquement du personnel essentiel présent en suivant les directives appropriées tout en prenant des précautions supplémentaires pour assurer la santé et le bien-être de nos artistes et de notre personnel. En tant que marque qui a été tissée dans le tissu de la société, la WWE et ses Superstars rassemblent les familles et offrent un sentiment d’espoir, de détermination et de persévérance. »