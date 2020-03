La WWE publie une déclaration sur le statut de WrestleMania 36

WWE

La réunion d’hier à Tampa a apporté la nouvelle que bien que la WWE WrestleMania 36 n’ait pas encore été reportée ou annulée, son statut est toujours dans la balance, avec une autre réunion prévue pour jeudi prochain après-midi.

L’aggravation de l’épidémie de coronavirus pourrait encore signifier que la WWE serait forcée d’agir pour son plus grand spectacle de l’année. Hier, ils ont vu publier une déclaration officielle à ce sujet: –

“Bien que nous restions déterminés à accueillir WrestleMania au stade Raymond James le dimanche 5 avril, nous mettons en place des plans d’urgence en cas d’annulation par des représentants du gouvernement, des autorités civiles et / ou des sites locaux. La santé et la sécurité de notre les fans, les artistes et les employés sont nos priorités et nous surveillons la situation de près avec nos partenaires et les représentants du gouvernement à Tampa Bay. “

Les responsables de la ville de Tampa ont souligné que même s’ils avaient conseillé à la WWE de ne pas organiser WrestleMania 36 le 5 avril comme prévu, il appartenait essentiellement à la promotion de prendre des mesures elles-mêmes. Si cela ne se produit pas, ils auront une autre conversation sur l’événement la semaine prochaine.

Restez collé à WhatCulture.com pour des mises à jour continues sur cette situation difficile à mesure qu’elle progresse.