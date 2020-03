La WWE publie une déclaration sur le virus Corona avant Wrestlemania 36

Corona Virus a fait trembler l’industrie du sport et du divertissement dans le monde entier. La WWE n’est certainement pas une exception spécifiquement à un moment où le plus grand événement de tous se profile à l’horizon. Dans un mois, la société accueillera la 36e édition de WrestleMania à Tampa, en Floride.

Récemment, l’épidémie de virus Corona a été notée dans la région, laissant les responsables de l’entreprise à élaborer des stratégies pour contrer cette attaque mortelle. Une tonne de personnes arriveront à Tampa partout dans le monde dont la sécurité devrait être la priorité de l’entreprise ainsi que des responsables de la ville hôte.

ESPN a contacté la WWE pour répondre à l’épidémie de virus Corona et ils ont pu obtenir une déclaration de leur part. Selon le communiqué, la société surveille pleinement la situation et travaille en étroite collaboration avec ses partenaires de la région pour mettre en place les mesures de précaution. Il semble qu’ils feront tout pour faire de l’événement un succès majeur malgré la menace causée par le virus Corona.

Voici la déclaration fournie par la WWE sur la question,

“La santé et la sécurité de nos fans, artistes et employés sont nos priorités et nous surveillons la situation de près avec nos partenaires et les représentants du gouvernement à Tampa Bay.”

“Nous restons déterminés à accueillir WrestleMania au Raymond James Stadium le dimanche 5 avril, et comme d’autres établissements de divertissement aux États-Unis, il n’est actuellement pas prévu d’annuler ou de reporter nos événements à venir.”

La bonne nouvelle est que la route vers WrestleMania se déroule en toute sécurité et en douceur. Aucun changement de ce type n’a été noté jusqu’à présent. La WWE a également pu mener à bien la tournée en Arabie saoudite. Mais ils doivent protéger l’énorme liste qui voyage tout le temps dans les villes ou les pays, tout le temps. Afin de sensibiliser davantage les talents au virus Corona, une réunion aurait eu lieu cette semaine.

PWInsider.com a rapporté que la WWE avait tenu cette réunion avec leurs Superstars avant que RAW n’ait lieu à Brooklyn, New York, le 2 mars. C’était un rassemblement spécifique pour sensibiliser le public au virus Corona et partager les dernières informations sur la façon dont les superstars peuvent se protéger.

Avant WrestleMania, un certain nombre d’événements Axxess sont prévus au cours desquels les superstars établissent de nombreux contacts personnels avec des fans qui sont prêts à payer pour des séances de rencontre. Cette fois-ci, les étoiles doivent faire très attention à ne pas être infectées par le virus Corona.