La WWE publie une histoire “Mise à jour des blessures” sur Matt Hardy, Hardy répond

La WWE a publié le scénario suivant «mise à jour des blessures» sur Matt Hardy après son attaque de Randy Orton sur RAW. Ils ont dit,

Après avoir tweeté de l’hôpital à la suite d’une attaque vicieuse qu’il a subie aux mains de Randy Orton le lundi soir à Raw, Matt Hardy a été libéré de l’établissement médical et est rentré chez lui plus tôt dans la journée, a appris WWE.com.

Revenez sur WWE.com pour plus de détails dès qu’ils seront disponibles.

Hardy a répondu par ce qui suit,

“Je ne sais pas quelle est la prochaine étape. Si c’était mon au revoir @WWE, je n’ai pas eu ce que je méritais, mais j’ai peut-être obtenu ce dont j’avais besoin. »

Contre chaque avertissement, avec de graves blessures à la tête et au cou, je me suis présenté sur #RAW pour affronter et combattre RKO.

J’ai été brutalement battue et j’ai subi plusieurs blessures. Mais je suis vivant. Je ne sais pas quelle est la prochaine étape. Si c’était mon au revoir @WWE, je n’ai pas obtenu ce que je méritais, mais j’ai peut-être obtenu ce dont j’avais besoin. pic.twitter.com/Bzh1Ot4fcU

– The UNKILLABLE Matt Hardy (@MATTHARDYBRAND) 19 février 2020

Le contrat actuel de Matt Hardy expire le 1er mars et il y a des rumeurs selon lesquelles il ne re-signera pas avec la WWE.