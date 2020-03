La WWE publie une séance photo sans maquillage de superstars féminines

Les superstars de la WWE, en particulier les membres féminins de la division, appliquent beaucoup de maquillages avant de sortir dans l’arène pour des performances. Cela nous empêche souvent de voir leur physique d’origine à moins qu’ils décident de le révéler sur les réseaux sociaux. En attendant, la WWE vient de publier une galerie de leur tout premier shooting photo sans maquillage sur le site officiel.

Liste complète des émissions annulées en raison d’une pandémie de coronavirus

Coronavirus: la WWE a un plan d’urgence prêt pour l’annulation de Wrestlemania 36

C’est une galerie de photoshoot stimulante alors que la célébration du Mois national de l’histoire des femmes se poursuit à la WWE. Plusieurs talents féminins de la WWE faisaient partie de cette séance photo où le maquillage était le thème.

Ils peuvent être vus dans leur apparence d’origine sans améliorations supplémentaires apportées à leur écran. La plupart des superstars ont été vues avec des regards rouillés, ce qui est un type de séance photo assez rare.

Nikki Bella publie des photos topless révélant des changements corporels pendant la grossesse

Parallèlement à cette séance photo sans maquillage, la WWE a également publié une galerie de citations des Superstars impliquées dans cette campagne. NXT Women’s Superstar Io Shirai fait une déclaration sur la façon dont elle était nerveuse avant de faire cette séance photo car son personnage à l’écran au talon pourrait être très différent de son personnage naturel,

«J’étais nerveux d’être si naturel. Habituellement, mon personnage est si fort: des yeux forts, un maquillage fort, un caractère fort, mais pour l’instant, je suis si naturel et juste souriant. “

Outre Shirai, des noms comme Sasha Banks, Bianca Belair, Rhea Ripley, Charlotte Flair, Carmella, Io Shirai, Dana Brooke et Ruby Riott ont également figuré dans ce photoshoot sans maquillage.

Pour changer, c’était bien de voir ces noms participer à cette campagne qui est en effet inspirante. Nous avons donné certains des clics dans cet article. Pour la galerie complète, vous pouvez cliquez ici,

En ce qui concerne l’apparence des superstars, la WWE maintient une politique stricte car elles doivent répondre à différents publics. Très souvent, ils doivent obtenir la permission des responsables de la WWE lorsqu’ils souhaitent présenter un look différent. Il y a des restrictions pour les tatouages, et parfois ceux-ci peuvent être offensants pour une partie du public.

Ces derniers temps, Rhea Ripley s’est ouverte sur cette question en disant comment la WWE lui avait interdit de se faire tatouer dans le haut du corps. Elle doit couvrir complètement ses jambes comme elle a celles couvertes d’encre comme indiqué dans une interview avec Alex McCarthy de talkSPORT,

«Mon rêve depuis que je suis une petite fille est d’être l’humain le plus tatoué de tous les temps. J’adore les tatouages, je ne sais pas pourquoi! Je les ai toujours aimés. Mais, malheureusement pour moi, la WWE n’efface pas le haut de mon corps [for tattoos] – c’est pourquoi je porte un pantalon! J’ai un pantalon donc je n’aurais pas à effacer mes tatouages ​​parce que vous ne pouvez pas les voir. J’essaie de finir mes manches de jambe, puis j’espère que je pourrai convaincre les gens de me laisser prendre mes manches de bras et d’autres trucs, mais nous verrons comment ça se passe. ” (avec la permission de wrestlingINC.com)