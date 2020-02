Comme indiqué précédemment sur eWn, The Rock a récemment visité le WWE Performance Center. Alors que The Rock a publié sa propre vidéo plus tôt cette semaine (voir ci-dessous), la WWE en a également publié une, que vous pouvez voir ci-dessous:

