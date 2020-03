La WWE ramène d’anciennes superstars pour Wrestlemania 36

WrestleMania n’est pas seulement un spectacle d’une nuit mais une célébration qui continue pendant une semaine pour divertir les fans du monde entier qui arrivent dans la ville hôte pour profiter de cette expérience de toute une vie. C’est pourquoi la WWE s’assure que, quoi qu’il arrive, les fans devraient récupérer leur argent et chérir des souvenirs afin qu’ils puissent revenir.

Comme toujours, il y aura plusieurs sessions de rencontre avec les fans pendant le week-end de WrestleMania 36 à Tampa, en Floride, où plusieurs anciennes superstars de la WWE auraient été réservées.

Comment la WWE se prépare contre le virus Corona pour Wrestlemania 36 Weekend

Selon PWInsider.com, la WWE a contacté plusieurs anciens lutteurs pour se joindre aux célébrations pendant le week-end de WrestleMania 36. Il y aura plusieurs événements Axxess donnant aux fans une expérience en temps réel de ce que l’on ressent à être autour du cercle carré. D’autres attractions sur ces événements vont être ces rapatriés pour les fans.

Des noms comme Hornswoggle, Santino Marella, JBL et bien d’autres sont attendus pour faire leur retour,

«La WWE contacte de nombreux anciens talents à propos de son entrée dans le week-end de WrestleMania 36. Je ne pense pas que ces noms soient un choc, mais nous les avons confirmés.

JBL viendra pour le week-end. Je suppose qu’il travaillera avec l’équipe de diffusion pour faire des émissions de lancement. Hornswoggle, Darren Young et Santino Marella sont réservés et viendront pour l’entreprise à Tampa, en Floride. » (avec la permission de wwfoldschool.com)

Spoiler sur WWE États-Unis et matchs de titre intercontinentaux à Wrestlemania 36

Comme indiqué précédemment, JBL aurait également été intronisé dans la classe du Temple de la renommée de la WWE en 2020 pendant le week-end de WrestleMania 36. En outre, PWInsider.com a rapporté que Cameron et Brodus Clay avaient déjà été réservés pour WrestleMania 36 Week. On ne sait pas si la WWE a des plans à leur sujet, mais ceux-ci ouvrent un espace pour une réunion potentielle de Brodus et des Funkadactyls avec Naomi.

Naomi défierait la championne féminine de SmackDown Bayley à WrestleMania 36, ​​mais la WWE n’a pas encore confirmé le match. Quant à Brodus Clay, il a quitté la WWE en 2014 et a parfois passé avec Impact Wrestling. Il anime une émission sur le service de streaming FOX News, FOX Nation.

Cameron a quitté la WWE en 2016 et n’a pas été revu depuis lors. Elle était associée à des projets musicaux et est apparue sur MTV’s The Challenge.