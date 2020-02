La WWE réfléchit à la montée et à la chute de l’évolution au cours de l’ère de l’agression sans pitié (vidéo)

Avec la nouvelle série documentaire «Ruthless Aggression» sur le réseau WWE actuellement en saison, la WWE a publié un épisode spécial de «WWE Playlist», qui reste fidèle à ce thème.

La nouvelle édition de la série numérique examine la formation et la domination de la faction Evolution.

Pendant l’ère de la WWE «Ruthless Aggression», la faction Evolution est née lorsque Triple H et Ric Flair se sont alignés avec les superstars de la WWE, Randy Orton et Batista, pour créer ce qui était essentiellement une version moderne des Four Horsemen.

Consultez la description officielle de la WWE Playlist spéciale couvrant l’histoire d’Evolution pendant l’ère de l’agression sans pitié de la WWE se lit comme suit:

Histoire de l’agression sans pitié d’Evolution: liste de lecture WWE

Pendant l’ère de l’agression sans pitié, Triple H, Ric Flair, Batista et Randy Orton ont uni leurs forces pour former l’une des factions les plus dominantes de tous les temps, Evolution. Revivez leur ascension et leur chute, et ne manquez pas la diffusion en continu de «Ruthless Aggression» sur le réseau primé WWE.

Vous trouverez ci-dessous l’épisode complet de plus de 41 minutes de la liste de lecture WWE couvrant l’histoire de «l’agression sans pitié» d’Evolution.