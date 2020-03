La WWE remporte un match majeur de la Chambre d’élimination 2020

WWE

Elimination Chamber est imminent, et avec seulement une semaine pour planifier le PPV (merci pour ce Super ShowDown!), Il semble que la WWE a décidé d’aller de l’avant et d’annuler le match Elimination Chamber masculin autrefois prévu.

Selon Dave Meltzer sur Wrestling Observer Radio, la WWE ne tiendra que deux matchs d’Elimination Chamber cette année: le combat féminin et le match de championnat SmackDown Tag Team.

Le Wells Fargo Center avait déjà annoncé un match de la chambre d’élimination masculine, et il était prévu que le vainqueur de ce match finirait par affronter “ The Fiend ” Bray Wyatt pour le championnat universel à WrestleMania. Mais les événements de Super ShowDown (au cours desquels Goldberg a remporté l’or) et la confirmation ultérieure que Goldberg défendrait cet or à ‘Mania contre Roman Reigns ont jeté tout cela en doute, et maintenant le match n’est plus annoncé.

Bien que beaucoup d’entre nous se soient probablement encore convaincus de penser qu’un autre match de chambre d’élimination masculine pourrait avoir lieu à la place, il semble qu’il n’y en aura plus du tout maintenant.

La décision déconcertante de redresser la main à Reigns un match de championnat à WrestleMania ne s’est pas trop bien déroulée avec l’univers de la WWE, vous pouvez donc être assuré que les fans ne seront pas heureux d’apprendre qu’ils ont été volés de ce qui aurait pu été un match classique n ° 1 Contender à l’intérieur de la chambre.

