La WWE repartira en juin?

WWE.com

Bien qu’il n’y ait actuellement aucun calendrier réaliste sur la fin des restrictions alors que les États-Unis luttent contre la crise sanitaire actuelle, la WWE vise néanmoins un retour en juin pour son programme de tournée régulier.

Le spectacle SmackDown qui a été fixé à Columbus, OH le 10 avril a été reporté par la société jusqu’au 12 juin. Chris Featherstone de Wrestlingrumors.net a contacté la billetterie locale, qui lui a dit que la WWE prévoyait absolument de respecter la date. Les billets sont actuellement en vente pour le spectacle.

Depuis que les verrouillages ont commencé à prendre effet à travers l’Amérique, la WWE a été obligée de filmer des émissions à huis clos au Performance Center de NXT à Winter Park, en Floride. La liste actualisée des événements de la société suggère qu’ils se préparent à reprendre un service relativement normal. En plus du Columbus SmackDown, l’itinéraire de la WWE annonce un ensemble de spectacles NXT à Tampa, Largo et Fort Pierce jusqu’en juin, ainsi qu’une date reprogrammée au Madison Square Garden – maintenant prévue pour le 27 juin.

Un événement en direct à Osaka le 2 juillet est également sur les cartes, bien qu’il semble très peu probable qu’il se poursuive après que le Premier ministre japonais, Shinzo Abe, a déclaré l’état d’urgence au début du mois.

De manière réaliste, aucun de ces événements ne se produira dès que la WWE l’espère, les dates prématurées reflétant la tendance haussière de la société et le désir de Vince McMahon d’être le premier sport à recommencer à fonctionner correctement. Même s’ils sont retardés une fois de plus, vous pouvez garantir que le président se battra pour les récupérer le plus tôt possible.