La WWE revient sur l’équipe d’étiquettes Edge-Randy Orton «Classé RKO»

La WWE a publié ce qui suit:

Avant une réunion potentielle dans le sud de Raw lundi soir dernier, Randy Orton a fait une offre à Edge revenant que le WWE Hall of Famer semblait aimer: “Et si Rated-RKO se réunissait une fois de plus?”

Votre propre réaction à la proposition d’Orton varie probablement. Si vous êtes le genre de fan qui regarde depuis 30 ans, vous étiez probablement aussi excité que le public de San Antonio. Mais si vous êtes nouveau dans le jeu et que vous ne connaissez que Edge du week-end dernier, vous seriez pardonné de vous être gratté la tête. Bien sûr, ce gars est cool, et il semble que tout le monde l’aime, mais qu’est-ce qu’il a à voir avec Randy Orton? En toute honnêteté pour les débutants, Rated-RKO, le nom accrocheur attribué à l’équipe de tag d’Edge et d’Orton, n’a duré que huit mois environ entre 2006 et 2007. Mais en toute honnêteté pour les anciens chefs, c’était tout à fait les huit mois.

Formé d’une inimitié partagée pour D-Generation X, Rated-RKO était la rare équipe de tag réunie à avoir réussi dans toutes les facettes du jeu. Ils pouvaient faire de la comédie, ils pouvaient faire de la brutalité et ils pouvaient gagner en s’emparant des championnats du monde par équipe de Ric Flair et Roddy Piper en novembre 2006. Et même s’ils ont été de courte durée en tant que duo, l’ombre de l’équipe persiste toutes ces années plus tard. Non seulement Orton a parlé avec éloge de l’influence d’Edge sur lui sur Raw, mais le Con-Chair-To qu’il a utilisé contre The Rated-R Superstar reflète l’attaque qu’Edge a perpétré sur Piper pour remporter le seul Tag Team Championship de la paire.

Peut-être plus important encore pour leur succès, ils se sont réunis au bon moment. Nous associons le pic d’Edge vers 2006, mais il était dans une sorte de récession avant l’arrivée d’Orton. Et Orton – bien que déjà accompli – était notamment inachevé en tant que Superstar, une perspective encore brute coincée dans des limbes étranges entre Legend Killer et Apex Predator. Ils ont cliqué dans tous les sens du terme, jusque dans leurs ambitions partagées. Les conflits internes ont condamné l’équipe alors qu’ils tournaient tous les deux autour du championnat de la WWE; ils ont perdu les titres face à un autre duo impromptu de Shawn Michaels (qui a continué la rivalité DX en solo après que Triple H a déchiré son quad) et John Cena et sont finalement tombés sur le WrestleMania 23 Money in the Bank Ladder Match. Edge gagnerait le contrat Money in the Bank et le transformerait en un déménagement à SmackDown et une victoire au Championnat du monde des poids lourds contre The Undertaker, dissolvant efficacement l’équipe.

Les retrouvailles ponctuelles habituelles ont suivi. Classé-RKO réuni pour “une nuit seulement” lors du 15e anniversaire de Raw en 2007. Fidèles à leur forme, ils se sont disqualifiés, mais alors qu’Orton s’est inscrit à The Viper et Edge a atteint sa forme finale sur SmackDown, l’héritage de Classé-RKO était quelque chose d’un tremplin bien-aimé vers des choses plus grandes et meilleures pour les deux hommes.

Peu de choses semblent avoir changé. Peu importe ce qui attend Orton et Edge, il est clair qu’après Raw, ils sont tous les deux sur leurs routes respectives vers WrestleMania et un avenir incertain, et cette idée d’une réunion Classé-RKO était bien en ligne avec l’idée de Classé-RKO lui-même. Obtenez deux Superstars à la recherche de leur prochain mouvement du point A au point B.Comme c’était en 2006, ce n’était qu’un court trajet en 2020, mais celui qui n’avait pas perdu sa capacité à choquer.