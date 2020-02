La WWE s’apprête à organiser un essai de quatre jours en Arabie saoudite en juin

La WWE a envoyé le communiqué de presse suivant, notant qu’elle tiendra une session d’essai ouverte cet été à Riyad, en Arabie saoudite. Le camp se déroulera sur quatre jours et mettra en vedette 50 athlètes d’Arabie saoudite.

Voici le communiqué de presse officiel:

La WWE organisera le plus grand essai de talents en Arabie saoudite

La WWE a annoncé aujourd’hui son retour en Arabie saoudite à la recherche de la prochaine génération de superstars en organisant un essai de talents ouvert à Riyad. L’essai de quatre jours début juin donnera à 50 athlètes d’Arabie saoudite la possibilité de montrer leurs capacités dans le but de gagner un contrat de développement des talents WWE et de s’entraîner à temps plein.

«Nous sommes ravis de retourner en Arabie saoudite après le succès de notre premier essai en 2018 où nous avons recruté une variété d’athlètes d’élite du Moyen-Orient, y compris le talent exceptionnel Mansoor, qui a déjà joué un rôle significatif dans divers événements de la WWE en Arabie saoudite. », A déclaré Paul« Triple H »Levesque, vice-président exécutif de World Wrestling Entertainment, Talent, Live Events & Creative. «J’ai un message pour chaque athlète et artiste en Arabie saoudite qui rêve de devenir une superstar de la WWE: la WWE vient à Riyad pour vous aider à y arriver. C’est votre chance de saisir une opportunité et un jour vous pourriez descendre la rampe en tant que superstar de la WWE pendant que des milliers de fans scandent votre nom. “

À partir d’aujourd’hui, le site officiel de recrutement de la WWE à www.wweperformancecenter.com est disponible en arabe. Adapté aux athlètes qui souhaitent poursuivre une carrière dans le divertissement sportif, le site Web présente des informations sur le processus de recrutement de la WWE et fournit un aperçu détaillé de la vie quotidienne des membres de la liste du Performance Center.

Le hub en ligne comprend des instructions étape par étape sur la façon de postuler à l’essai, ainsi que l’accès au formulaire de demande officiel; un aperçu des nombreuses ressources disponibles pour les recrues du WWE Performance Center, depuis les services de développement professionnel et de compétences de vie jusqu’à la formation en cours d’emploi et les soins médicaux sur place; des photos de la liste complète du Performance Center; des biographies du personnel d’entraîneurs de pointe de WWE PC; des témoignages des Superstars de Raw et SmackDown; et des vidéos des essais précédents, à la fois ceux qui ont eu lieu au Performance Center et à l’étranger.

Le premier essai de talents de la WWE à Jeddah en avril 2018 a conduit trois participants à signer des contrats de développement. Aujourd’hui, Mansoor, Faisal Kurdi et Hussain Al Dagal s’entraînent à plein temps au WWE Performance Center à Orlando, en Floride, aux États-Unis. Mansoor a remporté la toute première bataille royale de 50 hommes au WWE Super ShowDown de Djeddah en juin dernier.

L’essai à Riyad est le dernier exemple des efforts de recrutement de talents mondiaux de la WWE. Ces dernières années, la WWE a repéré des joueurs de rugby et de football d’Europe, des athlètes de kabaddi et de kushti d’Inde, ainsi que des artistes martiaux et des boxeurs chinois. La WWE a organisé des essais similaires à Londres, Dubaï, Tokyo, Djeddah, Cologne, Santiago et Mumbai.

De plus, la promotion sera de retour en Arabie saoudite ce mois-ci pour le Super ShowDown 2020. L’événement est prévu pour le jeudi 27 février à la Mohammed Abdu Arena. Il sera diffusé en direct sur le réseau à 12 h 00 HNE. Voici la programmation:

* Champion Brock Lesnar contre Ricochet

* Champion universel «The Fiend» Bray Wyatt contre Goldberg

* Roman règne contre le roi Corbin dans un match en cage en acier

* SmackDown Tag Team Champions The New Day contre The Miz & John Morrison

* AJ Styles contre Bobby Lashley contre Rusev contre R-Truth contre Erick Rowan contre le champion des États-Unis Andrade dans le tout premier

* Match du gantelet du trophée Tuwaiq

* Championne féminine SmackDown Bayley contre Carmella ou Naomi