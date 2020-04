La WWE Star dévoile récemment une nouvelle chemise

WWE.com

Après avoir accepté sa récente sortie soudaine de la WWE, Health Slater a décidé de sortir un nouveau t-shirt.

Slater a été l’une des rares stars de la WWE à prendre un certain temps avant d’annoncer officiellement ses pensées sur le fait qu’il a été brutalement abandonné par la société le 15 avril.

Hier, sur son compte Instagram, Slater a parlé de toutes les choses que son temps avec la WWE lui avait procurées, à lui et à sa famille – y compris des revenus, des expériences, des opportunités et des relations qui ne se seraient jamais produites s’il n’avait pas travaillé pour l’entreprise.

Il a signé son message en disant à ses fans de se préparer pour le rappel.

Ouvrant la voie à une course sur la scène indépendante (ou dans une autre entreprise) une fois que la situation mondiale s’améliorera, Slater a maintenant sorti son premier t-shirt depuis son départ de la WWE. Dans une tournure intéressante sur son gadget «I Got Kids» dans l’entreprise, la nouvelle chemise se lit «I Got Fired».

Slater sera sûrement un succès partout où il finira et s’est avéré être une paire de mains solide mais profondément divertissante tout au long de son mandat à la WWE.

Si vous étiez fan de son travail à la WWE et que vous souhaitez le soutenir lors de son prochain chapitre, assurez-vous de prendre votre t-shirt Slater “ I Got Fired ” sur prowrestlingtees.com/ohbaby.