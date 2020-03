La WWE supprime les enregistrements Smackdown en raison de problèmes de virus Corona

La pandémie du virus Corona continue d’affecter le monde de la lutte professionnelle. C’est la première fois que la plus grande promotion de cette entreprise est désormais obligée d’annuler le spectacle prévu ce vendredi soir, depuis l’arène hôte.

WWE Wrestlemania 36 pourrait être annulé en raison d’une épidémie de virus Corona?

Selon les rapports de PWInsider.com, la WWE aurait annulé l’épisode de SmackDown sur FOX et 205 Live sur WWE Network cette semaine, qui devait être enregistré à la Little Caesars Arena de Détroit, Michigan. Cela vient comme un effet direct du virus Corona car le gouvernement interdit les grands rassemblements à moins que ce ne soit pas extrêmement nécessaire.

De grandes rumeurs sur Paige reviennent à l’action sur WWE Smackdown

BREAKING NEWS: @JohnCena sera sur #SmackDown ce vendredi soir!

Qu’aura à dire le seizième champion du monde en réponse à son adversaire #WrestleMania? Https: //t.co/DR9nmxyXDw

– WWE (@WWE) 11 mars 2020

La WWE enregistrera et diffusera désormais à la fois Friday Night SmackDown et 205 Live depuis le WWE Performance Center à Orlando, en Floride. L’épisode d’hier soir de WWE NXT sur le réseau USA a également été diffusé à partir du même lieu. Cependant, il convient de noter que l’enregistrement NXT pour cette semaine était prévu sur le PC WWE, il y a longtemps. L’épidémie du virus Corona n’a rien à voir avec cela.

La WWE planifie un énorme défi de six packs sur Smackdown pour Wrestlemania 36

Apparemment, c’est une décision de dernière minute que les responsables de la WWE ont décidé de déplacer SmackDown à Orlando à la dernière minute. Cela peut être considéré comme une mesure drastique prise à la suite de la flambée du virus Corona aux États-Unis d’Amérique. Une annonce officielle concernant le changement d’horaire sera bientôt disponible.

On ne sait toujours pas si le prochain épisode de Monday Night RAW sera diffusé depuis la PPG Paints Arena de Pittsburgh, en Pennsylvanie, selon le calendrier. Plusieurs grandes apparitions, dont Stone Cold Steve Austin et The Undertaker, sont réservées pour l’émission phare.

* verre brisé *

Marquez vos calendriers! Le 16 mars, @steveaustinBSR sera EN DIRECT sur #RAW pour # 316Day! Https: //t.co/OINq7xE3G4

– WWE (@WWE) 5 mars 2020

Sans aucun doute, Corona Virus a affecté le sport mondial d’une manière considérable où les matchs de football se jouent dans les arènes vides. Stephanie McMahon a publié une récente déclaration disant que WrestleMania 36 continuera selon le calendrier.

Mais la WWE devra surveiller la situation et agir en conséquence pour la sécurité des talents et des fans. Lors d’une récente apparition sur Cerrito Live, Jerry «The King» Lawler a assuré que WrestleMania 36 ne devrait pas être affecté par le virus Corona,

“Je ne pense pas que ça va affecter WrestleMania du tout. Je n’essaie pas de minimiser cela ou quelque chose comme ça. Lorsque vous écoutez ce qui s’est passé dans le passé, c’est presque comme un cycle. Ce genre de choses se produit de temps en temps », a déclaré Lawler. “Vous ne pouvez rien y faire, si ce n’est de réagir du mieux que nous le pouvons.

«Je me souviens de tous ces autres types de virus grippaux. Nous venons d’avoir la grippe régulière chaque année qui a tué un tas de gens. Vous pouvez vous faire vacciner. Vous pouvez faire tout ce que vous pouvez. Tout le monde essaie d’être en aussi bonne santé que possible. » (avec la permission de wrestlingINC.com)