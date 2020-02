La WWE supprime Nikki Cross du segment Bella Twins / SmackDown

Nous avons rapporté tard hier soir sur eWn que les Bella Twins apparaîtront sur “A Moment of Bliss” lors de la diffusion de WWE SmackDown vendredi soir. Pour une raison quelconque, WWE.com a mis à jour son aperçu de l’émission et a supprimé toutes les mentions de Nikki Cross. Vous pouvez consulter leur aperçu mis à jour ci-dessous:

Les Bella Twins sont de retour ce vendredi soir sur SmackDown quand ils reviennent pour “A Moment of Bliss” avec Alexa Bliss!

Les anciens champions des Divas ont déclaré le mois dernier qu’ils étaient tous deux enceintes – Brie avec son deuxième enfant avec la superstar de SmackDown Daniel Bryan et Nikki avec son premier avec le fiancé Artem Chigvintsev. Qu’est-ce que Nikki et Brie auront à dire sur l’attente, et Little Miss Bliss pourrait-elle découvrir d’autres nouvelles juteuses?

L’annonce originale disait,

