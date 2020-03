La WWE supprime Sasha Banks de Wrestlemania 36 Title Match?

Initialement, La WWE avait des plans pour Sasha Banks se dirigeant vers le spectacle de spectacles ce 5 avril. Après des incertitudes sur son apparence à WrestleMania, il a été signalé qu’elle serait en action à certains égards.

Cependant, aucune mise à jour confirmée n’est toujours disponible sur ce que pourrait être le match que la WWE pourrait organiser pour elle. Après tout, il semble illogique qu’elle irait après le titre féminin de SmackDown, à ce stade.

Sasha Banks & Bayley heureux de ne pas avoir réussi un match à Wrestlemania!

Auparavant, les rapports suggéraient que Bayley défendrait son championnat féminin SmackDown contre Sasha Banks, qui était l’option prête à l’emploi pour l’équipe créative. Ces deux sont les meilleurs noms de la marque bleue, et il convient de voir ces deux carrés au plus grand stade de WrestleMania 36. Mais ce match a été retiré de la carte, ces derniers temps.

Sasha Banks révèle pourquoi elle est partie de la WWE

Apparemment, c’est la récente blessure de Sasha Banks qui a poussé la WWE à annuler ses plans WrestleMania. Les mises à jour de suivi ont suggéré que la WWE pourrait organiser un défi de six packs pour le match de titre féminin de SmackDown qui comprendra Sasha Banks.

Cependant, même ce match pourrait être anéanti étant donné que la WWE a posté une photo sur Twitter demandant aux fans qui veulent voir l’ancien champion prendre le dessus.

Sasha Banks et Bayley ont déjà combattu à plusieurs reprises sur NXT et sur l’alignement principal. Pour être juste, les matchs les plus mémorables de leur carrière sont les uns contre les autres. Cela pourrait être la raison pour laquelle les officiels ont peut-être retiré leur concours de simple de la carte WrestleMania 36.

Il semble que maintenant Sasha Banks aura un rôle différent si elle finit par participer au plus grand événement de tous.

Sur une note connexe, le Temple de la renommée de la WWE Trish Stratus a récemment fait allusion sur Twitter qu’elle pourrait refaire surface pour livrer une querelle de rêve contre Sasha Banks. Il n’y a pas de mise à jour si cela se produit, mais cela confirmera finalement les rapports de six matchs différents comprenant les superstars féminines.

Quatre matchs de titre seront disponibles pour les titres par équipe de Raw, SmackDown, NXT et WWE féminin. Un WrestleMania Women’s Battle Royal sera le cinquième tandis qu’un match pour Sasha Banks en sera le sixième.