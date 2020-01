La WWE suspend officiellement Andrade pour violation de sa politique de bien-être

La WWE a publié ce qui suit:

STAMFORD, CONN., 28 janvier 2020 – La WWE (NYSE: WWE) a suspendu Manuel Oropeza (Andrade) pendant 30 jours à compter de maintenant, pour sa première violation de la politique de bien-être des talents de l’entreprise.

