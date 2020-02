La WWE taquine Hulk Hogan contre le match contre le démon?

La WWE a semblé taquiner un match entre Bray Wyatt et Hulk Hogan dans le dernier épisode de SmackDown.

Hulk s’est téléporté par satellite pour parler des chances de l’ancien ennemi de la WCW Goldberg contre “ Fiend ” de Wyatt à Super ShowDown, mais Bray a interrompu avec une édition spéciale et non-infusée de “ Firefly Fun House ” et des blagues craquantes aux dépens de Hogan.

Ensuite, Wyatt brandit une photographie encadrée de la légende qui avait ses yeux et sa bouche marqués comme les autres sur le mur de la «Fun House». Les ennemis de Hogan devraient commencer à s’inquiéter, car cela laisse entendre que Hulk pourrait être le prochain sur la liste des succès personnels de Bray.

La WWE ne réserverait pas un court match entre ces gars à WrestleMania 36, ​​n’est-ce pas? Seraient-ils!?

Des choses plus étranges se sont produites, et la foule en direct à Vancouver a semblé être plus dans l’interaction entre les deux hommes que certains ne l’auraient cru. Cela pourrait donner à Vince McMahon le carburant nécessaire pour décider que “ Fiend ” contre Hogan est de l’argent et réserver Hulk pour prendre une griffe mandibule à Tampa.

Ou (et voici un cauchemar éveillé à méditer), Hulk pourrait finir par battre Bray à ‘Mania. Hogan doit poser, après tout.

L’autre option ouverte à la WWE serait de mettre celle-ci sur la prochaine spéciale saoudienne après Super ShowDown.