La WWE taquine Randy Orton répondant au défi d’Edge sur RAW

La WWE a publié l’aperçu suivant, taquinant Randy Orton apparaissant sur RAW pour répondre au défi Last Man Standing d’Edge:

Comment Randy Orton répondra-t-il au défi WrestleMania d’Edge?

Randy Orton n’était nulle part en vue quand Edge l’a défié pour un Last Man Standing Match à WrestleMania, mais la superstar Classé-R regardait clairement son ancien ami et partenaire de l’équipe d’étiquette quand il a jeté le gant. La semaine prochaine, The Apex Predator relèvera le défi d’Edge – et, vraisemblablement, certains de ses mots de combat – dans une apparence qui préparera le terrain pour l’une des rivalités les plus complexes et tordues de cette saison. Connectez-vous lundi prochain pour entendre la réponse d’Orton, en direct à 8/7 C sur USA Network.