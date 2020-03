La WWE tire Lio Rush du tournoi d’or wXw 16 carats, Alex Shelley également sorti et Jeff Cobb dedans

La WWE a retiré Lio Rush du prochain tournoi wXw 16 carats Gold 2020, mais la promotion a annoncé un remplacement approprié.

Mardi, le fil Twitter officiel de wXw Allemagne a publié la déclaration suivante concernant la WWE retirant Rush du tournoi et annonçant Jeff Cobb comme son remplaçant.

“Malheureusement, la WWE a retiré Lio Rush de wXw1 6 carats en raison de son calendrier WWE”, écrit le fil Twitter de wXw Allemagne. «Nous sommes aussi déçus que vous à ce sujet. Nous sommes ravis de confirmer que Jeff Cobb sera le remplaçant de Lio pour le wXw 16 carats. »

Dans les nouvelles connexes, Alex Shelley a également été retiré du tournoi. Le même fil Twitter de wXw Germany a également publié une déclaration à ce sujet.

“Nous regrettons de vous informer qu’Alex Shelley ne sera pas au wXw 16-Carat”, lit-on dans le communiqué du compte Twitter. «Comme Alex travaille avec des patients immunodéprimés dans une clinique dans son vrai travail, il ne peut pas risquer de s’exposer à une éventuelle infection par le virus corona en voyageant en Allemagne [and] lutte.”

La déclaration s’est poursuivie dans un tweet en réponse: «Nous comprenons la décision d’Alex et espérons travailler avec lui à l’avenir. Comme il y a beaucoup d’insécurité concernant les voyages en Allemagne et les événements en Allemagne en ce moment, nous n’apporterons pas de remplaçants de dernière minute pour wXw 16 carats. »

Le tweet comprenait également une déclaration publiée par Shelley lui-même. Vérifiez cela, ainsi que la paire de tweets de déclaration wXw Germany susmentionnée.

wXw 16 carats Gold 2020 devrait avoir lieu ce vendredi, samedi et dimanche à Oberhausen, en Allemagne.

Les matchs du premier tour de l’événement de trois nuits comprennent: Marius Al-Ani contre Cara Noir, Jeff Cobb contre Alexander James, Bandido contre Julian Pace, Daniel Makabe contre Eddie Kingston, Chris Ridgeway contre Mike Bailey, The Rotation vs Puma King, Lucky Kid contre Jurn Simmons et Black Taurus contre Shigehiro Irie.

